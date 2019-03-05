Сенаторы предложили вернуть вытрезвители

Сенаторы разработали законопроект, которым планируется вновь создать в России систему вытрезвителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского.

Авторы документа предлагают забирать в вытрезвители людей, которые из-за сильного алкогольного опьянения утратили способность передвигаться самостоятельно, но при этом не нуждаются в медицинской помощи. Степень опьянения будут определять сотрудники полиции.





Как рассказал председатель комитета по соцполитике Валерий Рязанский, региональные власти смогут создавать вытрезвители в партнерстве с частными лицами. Заведения планируется сделать платными. При этом схема взимания денег с посетителей пока не проработана.





На данный момент законопроект находится на рассмотрении в правительстве. В министерстве финансов уже отметили, что возвращение вытрезвителей повлечет за собой дополнительные расходы и увеличит нагрузку на полицию.