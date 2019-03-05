Сенаторы предложили вернуть вытрезвители
Сенаторы разработали законопроект, которым планируется вновь создать в России систему вытрезвителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского.
Авторы документа предлагают забирать в вытрезвители людей, которые из-за сильного алкогольного опьянения утратили способность передвигаться самостоятельно, но при этом не нуждаются в медицинской помощи. Степень опьянения будут определять сотрудники полиции.
Как рассказал председатель комитета по соцполитике Валерий Рязанский, региональные власти смогут создавать вытрезвители в партнерстве с частными лицами. Заведения планируется сделать платными. При этом схема взимания денег с посетителей пока не проработана.
На данный момент законопроект находится на рассмотрении в правительстве. В министерстве финансов уже отметили, что возвращение вытрезвителей повлечет за собой дополнительные расходы и увеличит нагрузку на полицию.
Напомним, что вытрезвители в России были до 2011 года. После этого их решили убрать. Некоторые связывали это с трагическим случаем, который произошел в томском вытрезвителе в январе 2010 года. Тогда полицейские арестовали известного томского журналиста Константина Попова. Его доставили в медвытрезвитель областного УВД. Через несколько часов Попова отпустили домой, откуда он был срочно госпитализирован в больницу, где ему сделали операцию. 20 января журналист умер, не выходя из комы. Следствие установило, что в вытрезвителе Константин Попов подвергся насилию: мужчине причинили «проникающую рану с разрывом внутренних органов» металлическим карнизом.
В совершении преступления сознался 26-летний сотрудник медвытрезвителя Алексей Митаев, объяснив свои действия стрессом в семье. Психиатрическая экспертиза признала Митаева вменяемым, он был уволен из милиции и арестован. В феврале 2011 года суд приговорил экс-милиционера к 12 годам колонии строгого режима.
Из-за происшествия с Константином Поповым, вызвавшего широкий общественный резонанс, вытрезвитель УВД по Томской области был ликвидирован, а глава управления Виктор Гречман отправлен в отставку.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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