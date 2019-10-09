Сенатор Клишас вновь предложил блокировать пользователей мессенджеров и e-mail

Красноярский и алтайский сенаторы Андрей Клишас и Александр Карлин снова внесли законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail за распространение запрещенной информации. Соавторами законопроекта стали сенаторы Александр Башкин и Людмила Бокова.

Законодатели предложили объединить почтовые сервисы и мессенджеры в одно понятие — «организатор сервиса обмена сообщениями». Если проект примут, то пользователей, распространяющих запрещенную информацию, можно будет блокировать в течение суток.





«Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.





По информации ТАСС, для нарушителей закона в проекте предусмотрена административная ответственность. За отказ блокировать распространяющих запрещенную информацию пользователей предусмотрены штрафы: до пяти тысяч рублей для граждан и до миллиона для юрлиц.





В июле 2019 года эта же группа сенаторов уже предлагала обязать почтовые сервисы ограничивать отправку писем с запрещенной информацией и идентифицировать пользователей Сети по номеру мобильного.





С критикой этого законопроекта выступили Mail.ru Group, «Мегафон» и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Тогда проект был отозван, а сейчас вновь внесен на рассмотрение с коррективами.



Андрей Клишас — автор нескольких запретительных законопроектов по регулированию интернета и СМИ: поправки в закон об «иноагентах», арест жителей за «неуважение» к власти в интернете, приравнивание недостоверной информации к экстремизму, обеспечение автономной работы интернета в России и других.





