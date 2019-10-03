Семья Виктора Королева установила памятник на могиле известного томского музыканта

Родные Виктора Королева спустя пять лет после смерти музыканта смогли наконец-то установить памятник на могиле томского скрипача.

Заслуженный артист России, дирижер и концертмейстер оркестра «ТГУ-62» Виктор Королев скончался 1 июня 2014 года после долгой и тяжелой болезни. Власти Томска сначала помогли с организацией благотворительного концерта, где все собранные с продажи билетов деньги должны были пойти на памятник музыканту, однако деньги семье артиста так и не отдали.





Тогда в редакцию ТВ2 обратилась вдова музыканта Наталья Королева. Чтобы закончить работы по установке памятника, семье пришлось продать машину старшего сына. Но Наталья Королева хотела добиться справедливости и вернуть собранные на благотворительном концерте деньги на памятник мужу.