Семья Виктора Королева установила памятник на могиле известного томского музыканта
Родные Виктора Королева спустя пять лет после смерти музыканта смогли наконец-то установить памятник на могиле томского скрипача.
Заслуженный артист России, дирижер и концертмейстер оркестра «ТГУ-62» Виктор Королев скончался 1 июня 2014 года после долгой и тяжелой болезни. Власти Томска сначала помогли с организацией благотворительного концерта, где все собранные с продажи билетов деньги должны были пойти на памятник музыканту, однако деньги семье артиста так и не отдали.
Тогда в редакцию ТВ2 обратилась вдова музыканта Наталья Королева. Чтобы закончить работы по установке памятника, семье пришлось продать машину старшего сына. Но Наталья Королева хотела добиться справедливости и вернуть собранные на благотворительном концерте деньги на памятник мужу.
Напомним, еще в 2017 году Областное управление по культуре и директор филармонии организовали благотворительный концерт. На установку памятника собрали около 90 тысяч рублей. Но собранные средства с концерта семье музыканта так и не отдали. Наталья Королева неоднократно обращалась в администрацию с просьбой разобраться в ситуации. После публикации истории на сайте ТВ2 про «повисшие в воздухе деньги», в филармонии Наталье выплатили всю сумму.
Могила музыканта Виктора Королева находится на почетной аллее кладбища Бактин (72 квартал захоронения). Место под памятник помог получить замгубернатора Евгений Паршуто при участии руководителя джаз-бенда «ТГУ-62» Аркадия Ратнера. Площадку забетонировали, родственники поставили надгробную плиту с изображением музыканта. Всего на памятник родные потратили около 460 тысяч рублей, из них 87 тысяч 200 рублей собрали на благотворительном концерте.
Я хочу поблагодарить друзей Виктора — Ольгу Пивоварову и Валерия Клименко. Всех музыкантов, которые выступали на благотворительном концерте и поклонников музыки Вити. После публикации истории на ТВ2, нам стали звонить друзья Вити и спрашивать, как мы пытаемся установить памятник, нужна ли нам помощь. Спасибо вам! — поделилась вдова музыканта Наталья Королева.
Заслуженный артист РФ Виктор Королев 30 лет работал в Томской областной филармонии и был руководителем Томского симфонического оркестра. С 1976 года Виктор Королев работал с оркестром «ТГУ-62», кроме того, гастролировал сольно и в составе джаз-квартета «Сибирский джаз». В 1996 году ему присвоено звание заслуженного артиста РФ, в 2000-м он стал победителем конкурса Томской области «Человек года».
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