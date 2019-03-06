Семья в Томской области полгода не кормила детей

В Колпашеве семейную пару признали виновными в жестоком обращении со своими тремя детьми и ненадлежащем уходе за ними.

Установлено, что подсудимые, являясь матерью и отцом трех малолетних детей, 2012, 2015, 2018 годов рождения, проживающие в Колпашевском районе Томской области, в период с июня по 12 декабря 2018 года не предоставляли своим детям полноценного питания, не проводили необходимые гигиенические процедуры, не обеспечивали надлежащее медицинское обследование, — сообщила областная прокуратура.

Кроме того, родители употребляли спиртное в присутствии детей, содержали жилье в антисанитарных условиях, дети часто оставались без присмотра и пищи.





Свою вину пара признала. Обвинение, приняв в учет это и отсутствие других судимостей, сочло возможным назначить исправление, не связанное с изоляцией от общества. Также подсудимые были лишены родительских прав.





Суд согласился с позицией обвинения и приговорил каждого к 280 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.