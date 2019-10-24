Семья обвиняемого в изнасилованиях стрежевчанина уверена в его невиновности

На Первом канале вышел выпуск программы «На самом деле», посвященный истории задержания в Стрежевом по ДНК мужчины, подозреваемого в нескольких эпизодах изнасилований. В студии присутствовали Елена Матвиенко и Глеб Березницкий, представленные гражданской женой и сыном подозреваемого.





Ранее мы сообщали, что подозреваемого в нескольких эпизодах изнасилований 60-летнего стрежевчанина задержали 13 октября 2019 года, спустя 15 лет после первого преступления. По версии следствия, за 15 лет подозреваемый мог совершить около 20 нападений на женщин. Установлено, что с 2004 по 2015 год на территории Стрежевого совершено пять изнасилований, объединенных в серию в 2016 году. В четырех из них преступник оставил ДНК-след. Чтобы задержать преступника, следователи на протяжении трех лет генотипировали более семи тысяч человек. Сначала удалось установить совпадение ДНК преступника с ДНК сына подозреваемого. Однако на момент совершения преступления молодому человеку было 7 лет, поэтому подозрение пало на отца. После обнаружения ДНК-профиля подозреваемого опознала одна из жертв. Следствие не исключает, что мужчина совершил еще несколько преступлений, но новых сообщений от жертв пока не поступало.





Известно, что подозреваемый с 1980 по 1995 год работал в органах внутренних дел. Однако первое преступление совершил в 2004 году, когда уже не работал в органах. По данным СМИ, после мужчина работал в частных структурах и был сотрудником управления экономической безопасности «Томскнефти».





Елена Матвиенко рассказала, что о задержании узнала в тот же день, когда муж перестал выходить на связь.





«Утром я ушла на работу, планировали в обед поехать на дачу. Когда я освободилась, позвонила ему, прошел гудок и резко все сорвалось. И все, стал недоступен. Я пошла домой, час, два, три, началась паника. Стала звонить сослуживцам, друзьям по работе в уголовном розыске. Мне сказали, что его забрали в полицию», — рассказала женщина.