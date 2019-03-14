Семья из Томской области выиграла миллион рублей в лотерею

«На новогодний тираж «Русского лото» муж Евгений купил несколько билетов. Мы их между собой поделили и подписали нашими именами. Днем 1 января во время трансляции тиража у нас были гости, поэтому не смогли проверить результаты. Сделали это позже в интернете. Когда увидели сумму выигрыша, опешили… Счастливым оказался билет Жени, но он тут же подарил его мне, — рассказывает Ольга Болдрукова. — У меня всегда была мечта прилететь в Москву. Можете меня поздравить, сегодня я впервые в жизни совершила авиаперелет. И вот я в столице, оформляю выигрыш в лотерейном центре. Я счастлива».





Ольга работает кладовщиком. У них с мужем двое детей. Евгений увлекается рыбалкой и охотой. Выигрыш супруги потратят на покупку машины и сделают ремонт.





В 2017 году житель Томска выиграл около 16,5 миллионов рублей во всероссийской лотерее «Гослото «5 из 36». Это самый крупный суперприз, разыгранный в обновленной лотерее.