Добрые новости
14 марта,
2019
1
фото
Новости

Семья из Томской области выиграла миллион рублей в лотерею

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Семья Болтруковых из Томска выиграла миллион рублей в розыгрыше 1264 тиража «Русского лото».

Семья из Томской области выиграла миллион рублей в лотерею

«На новогодний тираж «Русского лото» муж Евгений купил несколько билетов. Мы их между собой поделили и подписали нашими именами. Днем 1 января во время трансляции тиража у нас были гости, поэтому не смогли проверить результаты. Сделали это позже в интернете. Когда увидели сумму выигрыша, опешили… Счастливым оказался билет Жени, но он тут же подарил его мне, — рассказывает Ольга Болдрукова. — У меня всегда была мечта прилететь в Москву. Можете меня поздравить, сегодня я впервые в жизни совершила авиаперелет. И вот я в столице, оформляю выигрыш в лотерейном центре. Я счастлива».


Ольга работает кладовщиком. У них с мужем двое детей. Евгений увлекается рыбалкой и охотой. Выигрыш супруги потратят на покупку машины и сделают ремонт.


В 2017 году житель Томска выиграл около 16,5 миллионов рублей во всероссийской лотерее «Гослото «5 из 36». Это самый крупный суперприз, разыгранный в обновленной лотерее.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.