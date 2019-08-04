Семьи с онкобольными детьми могут получить компенсацию за авиаперелет

В Томской области вступили в силу поправки в закон о социальной поддержке инвалидов. Теперь семьи с онкобольными детьми могут воспользоваться правом на возмещение расходов за авиаперелет к месту лечения. Об этом сообщает Законодательная Дума Томской области.

«Томским семьям с детьми, у которых врачи только подозревают или уже установили диагноз «онкология», предусмотрена материальная помощь в виде компенсации расходов за авиаперелет к месту лечения. Ранее расходы на перелет сопровождающих компенсировали, только если ребенку оказывали высокотехнологичную медпомощь и обследование. Теперь же этот список расширен, и в него входят госпитализация, восстановительное лечение и консультации», – говорится в сообщении.





По информации пресс-службы, 141 семья Томской области сможет воспользоваться компенсацией и сократить затраты на дорогостоящие поездки в федеральные клиники. Предполагаемая сумма расходов составит 7,19 миллиона рублей.