Добрые новости
04 ноября,
2019
1
фото
Новости

Семье, у которой сгорел дом на Черемошниках, нужна помощь

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Второго ноября в двух соседних частных домах в микрорайоне Черемошники произошел пожар. У семьи Надежды Нефедовой в огне сгорели все вещи. Семье требуется помощь.

Семье, у которой сгорел дом на Черемошниках, нужна помощь
Фото: Регион-70

По информации регионального МЧС, площадь пожара составила 124 кв. м. Огонь из-за плотной застройки распространился сразу на два дома, повредил мансарды. В тушении участвовали около 30 сотрудников МЧС.


«Случилась такая беда. Что-то из вещей осталось. Они лежали на втором этаже, огонь их не задел, но там все залито водой. Подушки, одеяло, матрасы — все мокрое. Одежда сгорела вся,  начиная от плавок и колготок и заканчивая зимними вещами», — рассказала Надежда Нефедова ТВ2.


У женщины двое детей — тринадцатилетняя дочь и двадцатилетний сын. Сейчас семья временно живет у сестры Надежды. 


«Зима на подходе, а из вещей остались только валенки. Если кто-то может, то помогите, пожалуйста, теплыми вещами. У меня размер 46-48, дочери — 42-44, сына и мужа – 46-48», — говорит Надежда.


Помочь можно переводом на карту Сбербанка по телефону 8-913-889-66-65. По этому же номеру можно уточнить необходимые детали.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.