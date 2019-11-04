Семье, у которой сгорел дом на Черемошниках, нужна помощь

Второго ноября в двух соседних частных домах в микрорайоне Черемошники произошел пожар. У семьи Надежды Нефедовой в огне сгорели все вещи. Семье требуется помощь.

По информации регионального МЧС, площадь пожара составила 124 кв. м. Огонь из-за плотной застройки распространился сразу на два дома, повредил мансарды. В тушении участвовали около 30 сотрудников МЧС.





«Случилась такая беда. Что-то из вещей осталось. Они лежали на втором этаже, огонь их не задел, но там все залито водой. Подушки, одеяло, матрасы — все мокрое. Одежда сгорела вся, начиная от плавок и колготок и заканчивая зимними вещами», — рассказала Надежда Нефедова ТВ2.





У женщины двое детей — тринадцатилетняя дочь и двадцатилетний сын. Сейчас семья временно живет у сестры Надежды.





«Зима на подходе, а из вещей остались только валенки. Если кто-то может, то помогите, пожалуйста, теплыми вещами. У меня размер 46-48, дочери — 42-44, сына и мужа – 46-48», — говорит Надежда.





Помочь можно переводом на карту Сбербанка по телефону 8-913-889-66-65. По этому же номеру можно уточнить необходимые детали.