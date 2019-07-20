Семье с детьми-инвалидами выделили жилой участок в лесу
Евгения Гоголева – мать двоих детей с инвалидностью. У ее старшего сына – четырнадцатилетнего Валерия – детский церебральный паралич в тяжелой форме, из-за которого мальчик не передвигается самостоятельно. У младшего сына тоже инвалидность. Восемь лет семья стояла в очереди на получение участка под строительство дома в черте Томска. В июле 2019 года участок недалеко от Кузовлевского тракта предоставили. В лесу.
«Мы поехали смотреть участок, – рассказывает Евгения Гоголева. – Он находится на улице Гармонии, 13. По факту этой улицы нет. Туда даже подъехать нельзя – вокруг лес, даже трактор не проедет. Вокруг ничего, так что искали по координатам GPS».
Участок, выделенный семье, оформлен под индивидуальное строительство, но как его вести, они не представляют. Необходимо корчевать деревья, подводить дорогу, чтобы завозить материалы. Из управления социальной политики Евгении пришло извещение, на которое она должна ответить в течение 10 дней согласием или отказом от земли. При этом извещение оформлено неверно – указан 2018 год – в управлении говорят, что это брак.
Чтобы разобраться в ситуации с выделяемым участком, Евгения направила заявления в приемные мэра города Ивана Кляйна и губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Ждать ответа ей придется 30 дней, а дать ответ на извещение о выделяемом участке – через несколько. В противном случае семья участка лишится.
Еще три месяца назад в управлении соцполитики города нам сказали, что мы участок не получим, потому что стоим далеко в очереди, а ребенок у нас вырастет за это время. То есть в ближайшие четыре года нам ничего выделять не собирались. А потом и совсем не дали бы. Пока Путин не наругался, губернатор не пригрозил всем, ничего не двигалось. А потом сразу выделили, но вот что выделили – другой вопрос», — говорит Евгения.
Позднее семье все-таки удалось встретиться с заместителем мэра по социальной политике Константином Чубенко.
«Как мы поняли, дорогу к участку могут провести через год, а могут еще позже. По договору, которого мы еще не видели — он будет составляться только в случае нашего согласия — мы сначала будем арендовать землю, платя две или три тысячи в год (согласно законодательству земля семьям с детьми-инвалидами выделяется в аренду с последующим правом собственности обычно при условии, что строительство будет начато в течение трех лет с момента заключения договора — прим. ред.). Пока арендуем, придется брать разрешения у мэрии даже на вырубку деревьев на участке. Теперь мы еще больше сомневаемся, брать ли этот участок. А если откажемся, то другой можем и не получить», — рассказала Евгения Гоголева.
Как следует из ответа администрации города, участки, выдаваемые под индивидуальное строительство многодетным семьям в районе Кузовлевского тракта, представляют собой объект «Территория». На его строительство предусматриваются бюджетные средства. До 2020 года на средства города и области планируется проведение электроснабжения. Организация водоснабжения на объекте будет производиться в рамках инвестиционной программы «Томскводоканала» до 2020 года. При этом строительство дорог общего пользования на «Территории» согласно утвержденному на текущий год городскому бюджету не предусмотрено.
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