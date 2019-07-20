Семье с детьми-инвалидами выделили жилой участок в лесу

Евгения Гоголева – мать двоих детей с инвалидностью. У ее старшего сына – четырнадцатилетнего Валерия – детский церебральный паралич в тяжелой форме, из-за которого мальчик не передвигается самостоятельно. У младшего сына тоже инвалидность. Восемь лет семья стояла в очереди на получение участка под строительство дома в черте Томска. В июле 2019 года участок недалеко от Кузовлевского тракта предоставили. В лесу.





«Мы поехали смотреть участок, – рассказывает Евгения Гоголева. – Он находится на улице Гармонии, 13. По факту этой улицы нет. Туда даже подъехать нельзя – вокруг лес, даже трактор не проедет. Вокруг ничего, так что искали по координатам GPS».





Участок, выделенный семье, оформлен под индивидуальное строительство, но как его вести, они не представляют. Необходимо корчевать деревья, подводить дорогу, чтобы завозить материалы. Из управления социальной политики Евгении пришло извещение, на которое она должна ответить в течение 10 дней согласием или отказом от земли. При этом извещение оформлено неверно – указан 2018 год – в управлении говорят, что это брак.