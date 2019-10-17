Семье погорельцев из томского поселка негде жить и некому помочь
Дом семьи Ольги Притуло в деревне Халдеево полностью сгорел в июне 2019 года, пожар уничтожил все имущество и вещи. У женщины трое детей, жить семье негде.
«Наш дом сгорел полностью. По данным экспертизы МЧС, причиной пожара стал поджог, заведено уголовное дело. Я с тремя детьми, двое из них студенты бюджетных отделений, осталась на улице, без средств к существованию. При обращении за помощью в органы власти везде получен отказ. Материальной помощи в размере 30 тысяч рублей явно недостаточно для приобретения жилья», — пишет в своем письме в региональный ОНФ Ольга Притуло.
Сейчас, по словам Ольги, семья временно живет в общежитии у знакомых.
Томское отделение ОНФ обратились в администрацию Томского района и обладминистрацию с просьбой предоставить жилье маневренного фонда этой семье, а также попробовать усовершенствовать механизмы помощи пострадавшим от пожара в сельской местности, ответа пока нет.
Перевод для помощи семье Ольги Притуло можно отправить на карту Сбербанка 4276 6414 0623 2678 (владелец дочь Ольги — Екатерина Притуло).
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