Семье погорельцев из томского поселка негде жить и некому помочь

Дом семьи Ольги Притуло в деревне Халдеево полностью сгорел в июне 2019 года, пожар уничтожил все имущество и вещи. У женщины трое детей, жить семье негде.





«Наш дом сгорел полностью. По данным экспертизы МЧС, причиной пожара стал поджог, заведено уголовное дело. Я с тремя детьми, двое из них студенты бюджетных отделений, осталась на улице, без средств к существованию. При обращении за помощью в органы власти везде получен отказ. Материальной помощи в размере 30 тысяч рублей явно недостаточно для приобретения жилья», — пишет в своем письме в региональный ОНФ Ольга Притуло.