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17 октября,
2019
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Новости

Семье погорельцев из томского поселка негде жить и некому помочь

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Дом семьи Ольги Притуло в деревне Халдеево полностью сгорел в июне 2019 года, пожар уничтожил все имущество и вещи. У женщины трое детей, жить семье негде.


«Наш дом сгорел полностью. По данным экспертизы МЧС, причиной пожара стал поджог, заведено уголовное дело. Я с тремя детьми, двое из них студенты бюджетных отделений, осталась на улице, без средств к существованию. При обращении за помощью в органы власти везде получен отказ. Материальной помощи в размере 30 тысяч рублей явно недостаточно для приобретения жилья», — пишет в своем письме в региональный ОНФ Ольга Притуло.

То, что осталось от дома семьи после пожара
То, что осталось от дома семьи после пожара
Фото: Ольга Притуло
Семье погорельцев из томского поселка негде жить и некому помочь
Семье погорельцев из томского поселка негде жить и некому помочь
Пожар в деревне Халдеево 10 июня 2019 года
Пожар в деревне Халдеево 10 июня 2019 года
Фото: Регион-70

Сейчас, по словам Ольги, семья временно живет в общежитии у знакомых.


Томское отделение ОНФ обратились в администрацию Томского района и обладминистрацию с просьбой предоставить жилье маневренного фонда этой семье, а также попробовать усовершенствовать механизмы помощи пострадавшим от пожара в сельской местности, ответа пока нет. 


Перевод для помощи семье Ольги Притуло можно отправить на карту Сбербанка 4276 6414 0623 2678 (владелец дочь Ольги — Екатерина Притуло). 

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