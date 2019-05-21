Счетная палата раскритиковала освоение денег на нацпроекты

В Счетной палате раскритиковали слишком медленное освоение денег на национальные проекты. Аудиторы считают, что по ряду нацпроектов исполнение расходов находится на нуле.

В докладе Счетной палаты сообщается, что уровень исполнения расходов на исполнение нацпроектов составил лишь 221 млрд рублей, или 12,8 % от годового объема, пишет РБК.





В этом году еще ни рубля не направили на нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» при том, что по статье запланировано более 7 млрд рублей. Всего на 0,1 % выполнили нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На «Образование» потратили чуть больше 3 %.





Наиболее успешно пока реализуются деньги по нацпроекту «Здоровье» — 44 % от запланированной суммы. Однако финансируется лишь направление, связанное с онкологическими заболеваниями, тогда как «по четырем другим федеральным проектам исполнение расходов вовсе не осуществлялось, а по трем сложилось на крайне низком уровне (менее 3 %)».





Национальные проекты будут определять российскую экономическую и социальную политику на ближайшие шесть лет. Общий бюджет 13 нацпроектов оценивается в 25,7 трлн руб. Из них 13,2 трлн возьмет на себя федеральный бюджет, за 4,9 трлн руб., или 19 % расходов, будут отвечать региональные власти.



По словам Сергея Жвачкина, Томская область на реализацию нацпроектов в течение трех лет получит 15 млрд рублей. Еще 5,5 миллиарда рублей, по словам губернатора, на нацпроекты добавит областной бюджет.





Депутат Госдумы Вера Ганзя, представляющая Томскую область, в интервью ТВ2 подчеркивала, что ряд регионов отказался участвовать в реализации нацпроектов, так как не нашел денег на софинансирование.





«У федерального центра есть нацпроекты, но давайте говорить откровенно, это те же самые государственные программы, а отдельных денег на нацпроекты нет. Как в прошлом году были госпрограммы, так они и есть, а нацпроекты выдернуты отдельной строкой, как мне кажется, исключительно ради пиар-акции. <...> Регионы подписывают соглашение. В результате они будут вынуждены затратить часть собственных средств на реализацию нацпроектов. Часть регионов уже отказалась участвовать, потому что денег у них нет», — говорила она.





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