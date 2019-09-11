Счетная палата нашла многомиллиардные бюджетные нарушения

По результатам проверки исполнения бюджета в 2018 году Счетная палата обнаружила нарушения на сумму 426,2 млрд рублей, сообщает РБК. Самое популярное нарушение — неправильное отражение в учете фактов хозяйственной жизни (на 308 млрд рублей).





На втором месте оказались нарушения при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению государственными учреждениями (на 73,6 млрд рублей). На третьем — нарушения в сфере госзакупок (на 18,7 млрд рублей).





При этом, по сравнению с 2017 годом, объем выявленных нарушений в 2018 году снизился. В 2017 году Счетная палата выявила нарушений на 547,2 млрд рублей.





В Томской области Счетная палата обнаружила, что в 2018 году с нарушениями потратили 8,2 млрд рублей. В 2017 году с нарушениями в регионе потратили 13 млрд рублей.





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