Сбежавший из томской колонии 11 дней шел через лес, питаясь грибами и ягодами
Заключенного одной из томских колоний обвиняют в побеге. Как сообщает прокуратура региона, беглец 11 дней шел через тайгу до поселка Красная горка, чтобы увидеться с семьей и подзаработать.
В июле 2019 года мужчину направили из исправительной колонии на строительный объект по улице Угрюмова в Томске. Во время работы он перепрыгнул забор стройки и сбежал.
После этого он направился пешком в поселок Красная горка Тегульдетского района, в котором хотел повидаться с женой и дочерью, а также подзаработать, — говорится в сообщении прокуратуры. — На протяжении 11 дней беглец питался грибами и ягодами, ночевал в лесу под деревьями. Чтобы добраться до поселка, мужчина даже переплыл реку Чулым, однако после встречи с семьей был задержан сотрудниками полиции.
Уголовное дело по статье «побег из мест лишения свободы» направлено в Октябрьский районный суд Томска, свою вину мужчина полностью признал. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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