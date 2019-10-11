Добрые новости
11 октября,
2019
2
фото
Новости

Сбежавший из томской колонии 11 дней шел через лес, питаясь грибами и ягодами

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Заключенного одной из томских колоний обвиняют в побеге. Как сообщает прокуратура региона, беглец 11 дней шел через тайгу до поселка Красная горка, чтобы увидеться с семьей и подзаработать. 

Сбежавший из томской колонии 11 дней шел через лес, питаясь грибами и ягодами

В июле 2019 года мужчину направили из исправительной колонии на строительный объект по улице Угрюмова в Томске. Во время работы он перепрыгнул забор стройки и сбежал.

После этого он направился пешком в поселок Красная горка Тегульдетского района, в котором хотел повидаться с женой и дочерью, а также подзаработать, — говорится в сообщении прокуратуры. — На протяжении 11 дней беглец питался грибами и ягодами, ночевал в лесу под деревьями. Чтобы добраться до поселка, мужчина даже переплыл реку Чулым, однако после встречи с семьей был задержан сотрудниками полиции.

Пеший маршрут Томск-Красная горка по версии Googel Maps
Пеший маршрут Томск-Красная горка по версии Googel Maps

Уголовное дело по статье «побег из мест лишения свободы» направлено в Октябрьский районный суд Томска, свою вину мужчина полностью признал. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.