Сбежавший из томской колонии 11 дней шел через лес, питаясь грибами и ягодами

После этого он направился пешком в поселок Красная горка Тегульдетского района, в котором хотел повидаться с женой и дочерью, а также подзаработать, — говорится в сообщении прокуратуры. — На протяжении 11 дней беглец питался грибами и ягодами, ночевал в лесу под деревьями. Чтобы добраться до поселка, мужчина даже переплыл реку Чулым, однако после встречи с семьей был задержан сотрудниками полиции.