Сбербанк планирует инициировать банкротство томской сети «Радуга вкуса»

«Сбербанк уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Счастье есть», — говорится в сообщении банка на Федресурсе.





Ранее сообщалось, что в декабре «Радуга вкуса» закрыла свои магазины в Томске и в Томском районе. Как отмечали продавцы, причиной закрытия послужило снижение объемов выручки. Комментарии руководства сети магазинов Агентству новостей ТВ2 получить не удалось. В конце 2018 года поставщики начали подавать иски. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время в судах рассматриваются 27 исков к ООО «Счастье есть» на общую сумму 17 млн рублей. Сбербанка среди истцов нет, так же как и среди истцов по завершенным делам.





Сеть магазинов «Радуга вкуса» открылась в Томске в 2008 году. К 2018 году в сеть входили 22 магазина.





26 октября 2013 года в поселке Копылово избили генерального директора сети магазинов «Радуга вкуса» Максима Хайкиса. Он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Подозреваемых в убийстве Максима Хайкиса — Богдана Душевина и Константина Сережина — задержали в ноябре 2013 года.





Родственники убитого Максима Хайкиса в суде заявляли, что преступление заказное. Они отмечали, что перед убийством Максиму Хайкису угрожали, некоторые угрозы он записал на диктофон. По мнению родственников, мотивом для убийства стала предпринимательская деятельность Максима.





В августе 2015 года Богдана Душевина и Константина Сережина признали виновными в убийстве Максима Хайкиса, приговорив организатора преступления — Сережина — к 9,5 годам колонии общего режима, а исполнителя — Душевина — к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Также с Душевина взыскали по 1,8 миллиона в пользу матери, отца и жены Хайкиса, с Сережина — 1,2 миллиона рублей.





После смерти Максима Хайкиса бизнес перешел его супруге Елене Хайкис.





Как пишет «Томский обзор» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Счастье есть» принадлежит Елене Хайкис (51%), ее сыну Льву Хайкису (14%) и Ирине Решетниковой (35%). Выручка компании в 2017 году составила 892 млн рублей, чистая прибыль — 902 тыс. рублей.