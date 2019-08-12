Сайт «Победы» атаковали хакеры в день распродажи билетов

Атака на сайт произошла примерно в 14:15 по московскому времени. Как пояснила «Ведомостям» представитель лоукостера Елена Селиванова, обычно по понедельникам число уникальных пользователей на сайте составляет 1300–1500 человек одновременно, но сегодня утром перед началом распродажи таких было около 25 000, а в какой-то момент количество пользователей достигло 75 000 тысяч. При этом сайт рассчитан на обработку 50 000 уникальных пользователей, если таковых больше, он работает медленнее, но непрерывно. Поэтому причиной сбоя в работе сайта в IT-отделе «Победы» считают именно DDOS-атаку.







Авиакомпания планирует продать 200 000 билетов по минимальной цене в 499 рублей в одну сторону по более чем 80-ти направлениям. Распродажа продлится до 18 августа. К текущему часу сайт «Победы» снова доступен.

