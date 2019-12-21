Самый темный день в году

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Сегодня самый короткий день в 2019 году. Он продлится всего 6 часов 56 минут. Ночь соответственно 17 часов 4 минуты! Зимнее солнцестояние наступит 22 декабря. По томскому времени это произойдет в 12:46. В этот момент небесное светило займет минимальную высоту над горизонтом.

Считается, что зимнее солнцестояние 2019 года — важное астрологическое событие, наполненное мощной силой и энергетическими свойствами. День зимнего солнцестояния в народе часто называют «полночь года». И это не случайно: фактически это переход от одного цикла к другому.