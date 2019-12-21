Самый темный день в году

Сегодня самый короткий день в 2019 году. Он продлится всего 6 часов 56 минут. Ночь соответственно 17 часов 4 минуты! Зимнее солнцестояние наступит 22 декабря. По томскому времени это произойдет в 12:46. В этот момент небесное светило займет минимальную высоту над горизонтом.
Считается, что зимнее солнцестояние 2019 года — важное астрологическое событие, наполненное мощной силой и энергетическими свойствами. День зимнего солнцестояния в народе часто называют «полночь года». И это не случайно: фактически это переход от одного цикла к другому.
Томский Планетарий приглашает 22 декабря в 15:00 на программу, посвященную дню зимнего солнцестояния и 50-летию высадки человека на Луну.
ПОДДЕРЖИ экспедицию ТВ2 «Детдома в Нарымском крае». 32 детских дома было в Томской области в 40-е годы прошлого века. Больше пяти тысяч ребятишек. К детям репрессированных, к круглым сиротам в войну добавились дети из блокадного Ленинграда и оккупированных территорий. Одним из мест их принявших был Нарымский край.