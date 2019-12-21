Добрые новости
21 декабря,
2019
1
фото
Новости

Самый темный день в году

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сегодня самый короткий день в 2019 году. Он продлится всего 6 часов 56 минут. Ночь соответственно 17 часов 4 минуты! Зимнее солнцестояние наступит 22 декабря. По томскому времени это произойдет в 12:46. В этот момент небесное светило займет минимальную высоту над горизонтом.

Самый темный день в году

Считается, что зимнее солнцестояние 2019 года — важное астрологическое событие, наполненное мощной силой и энергетическими свойствами. День зимнего солнцестояния в народе часто называют «полночь года». И это не случайно: фактически это переход от одного цикла к другому.

Томский Планетарий приглашает 22 декабря в 15:00 на программу, посвященную дню зимнего солнцестояния и 50-летию высадки человека на Луну.


ПОДДЕРЖИ экспедицию ТВ2 «Детдома в Нарымском крае». 32 детских дома было в Томской области в 40-е годы прошлого века. Больше пяти тысяч ребятишек. К детям репрессированных, к круглым сиротам в войну добавились дети из блокадного Ленинграда и оккупированных территорий. Одним из мест их принявших был Нарымский край.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.