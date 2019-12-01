Самострой в Томске: как проверить законность строительства нового дома

Около 100 людей обратились с жалобой на покупку квартиры в незаконно построенных домах в Томске, сообщили в мэрии.

Мы писали , что в Томске за девять лет незаконно построены 73 многоквартирника, пять из них снесены. Самострой — жилой дом или другое строение, построенное на земельном участке, не отведенном для этих целей, либо с нарушением правил строительства.

Особенно острая проблема — строительство многоквартирных домов на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, без получения разрешения на строительство, — пояснили в мэрии. — Зачастую в таких домах строительные работы выполняются с низким качеством, отсутствует благоустройство территории, есть дефицит энергоресурсов. Покупка квартир в таких домах влечет для покупателей юридические риски отказа в государственной регистрации права собственности на квартиры и невозможность получения налогового вычета.

Список всех выявленных объектов можно посмотреть на сайте администрации города Томска под баннером «ОСТОРОЖНО! САМОСТРОЙ!». В этом же списке значатся дома, в отношении которых мэрия подавала в суд на признание их самовольными постройками и в том числе снос. По многим домам, где уже живут люди, суд мэрии отказал. В том числе отказано в удовлетворении исков мэрии по домам, в которых мы побывали, готовя материал «Мэрия судится за признание «падающей» многоэтажки на улице Ферганской незаконной постройкой».





Мэр Томска Иван Кляйн рассказал, что самострой в Томске будут сносить, а жителей информировать о незаконно построенных домах. Томичи могут обратиться в администрацию города для проверки законности строительства нового дома.





«Органы администрации Томска ведут системную работу по предотвращению самовольного строительства и информированию томичей о домах, построенных без соответствующей документации. Параллельно в межведомственной комиссии решаются вопросы сноса самовольных объектов», — пояснил мэр Томска Иван Кляйн.





Задать вопросы по поводу самостроя в Томске можно в письменном виде по адресу: город Томск, проспект Ленина, 73. Обращение обещают рассмотреть в течение 30 дней. Также можно получить консультацию по телефону +7 (3822) 907-125, 907-123, 526-907.