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25 июля,
2019
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Самолеты из Москвы не приземлились в Томске из-за тумана

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Свыше десяти рейсов не приземлились по расписанию в аэропорту Томска. Вылет еще 12 рейсов отложен. Согласно данным онлайн-табло, задержка от 1,5 до 3 часов. Причина — плохая видимость. Так, самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Нижневартовске, а S7 приземлился в Толмачево.

Самолеты из Москвы не приземлились в Томске из-за тумана

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был приземлиться в 6:35, по прогнозам, сможет вылететь в 9:30. 


Самолет авиакомпании S7 рассчитывает прилететь в 9:50 вместо 6:50. Рейс «Победы» должен был сесть в 7:20, прибытие отложено до 8:50. Прибытие рейсов «Аэрофлота» SU1530 и SU1536 назначено на 11:30.


Также задержано прибытие рейса РГ 823 из Екатеринбурга авиакомпании «Руслайн». Сейчас расчетное время прибытия  — 11:00.

Самолеты из Москвы не приземлились в Томске из-за тумана
Самолеты из Москвы не приземлились в Томске из-за тумана
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