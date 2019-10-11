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11 октября,
2019
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Самолетики на Черных и лестница на Кузнечном взвозе. Благоустройство 2020

Виктория Мучник
Виктория Мучник
5 часов назад

20 общественных пространств Томска будут отобраны для рейтингового голосования. До 1 ноября 2019 года томичи дожны будут решить, что нужно в родном городе благоустроить в первую очередь, а что может и подождать.


На избранные горожанами места пойдут федеральные деньги в рамках программы «Формирование современной городской среды». На сегодня в офисе ОНФ уже обсуждены с общественностью по пять мест из Кировского, Советского и Октябрьского районов. За то, чтобы то или иное место попало в лист для голосования, иногда даже приходится побороться. Так, например, было на обсуждении проектов благоустройства 2020 года в Октябрьском районе. Председатель «Ассамблеи народов Томской области» Николай Кириллов пришел лично на общественное обсуждение, чтобы просить включить Суворовский сквер в рейтинговое голосование. Дело в том, что недавно армянская диаспора за свой счет установила памятник знаменитому полководцу Александру Суворову, а вот денег на благоустройство сквера у них не хватило.

Самолетики на Черных и лестница на Кузнечном взвозе. Благоустройство 2020

Заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Наталья Цветкова  сообщила, что для того, чтобы включить этот сквер в лист для голосования, надо что-то из него исключить. Потому что предварительно городской общественной комиссией уже отобрано пять пространств и Суворовский сквер будет шестым.

Самолетики на Черных и лестница на Кузнечном взвозе. Благоустройство 2020
Фото: Виктория Мучник

Представители общественности единогласно решили, что пока можно отказаться от благоустройства сквера на Пушкинской развязке. В настоящий момент там пустырь и руины от снесенного здания лицея.

Самолетики на Черных и лестница на Кузнечном взвозе. Благоустройство 2020

Городские активисты посчитали, что разбивать сквер на загазованной территории нецелесообразно, а озеленение данного участка можно перенести на 2021 год.


Спортивную площадку на улице Рабочей одобрили все. Депутат Василий Музалев рассказал, что хорошо знает этот район и там рядом совсем нет общественных пространств, где мамочки могли бы погулять с детьми или жители района занялись бы спортом.

Самолетики на Черных и лестница на Кузнечном взвозе. Благоустройство 2020

Предложение построить на этом месте крытый спорткомплекс не нашло поддержки у присутствующих на обсуждении томичей. А вот против ремонта лестницы на Кузнечном взвозе ни у кого возражений не было.

Самолетики на Черных и лестница на Кузнечном взвозе. Благоустройство 2020

Наталья Цветкова заверила, что строительство пристройки к зданию суда не помешает благоустройству Кузнечного взвоза. Уже есть договоренность со строителями нового здания о том, где будет стоять забор и как будет организован въезд грузовых автомобилей на стройплощадку. А вот стела с надписью «Октябрьский район» на Кузнечном взвозе большинству показалась излишней. Никаких таких обозначений у других районов города нет, и обозначать границу только Октябрьского района посчитали неуместным. Некоторые опасения вызвала у горожан и чугунная решетка вместо каменной стены. Наталья Цветкова подтвердила, что в Томске есть проблема с художественным чугунным литьем, но мэрия постарается ее решить.

Так выглядит Кузнечный взвоз сейчас
Так выглядит Кузнечный взвоз сейчас

4-й объект Октябрьского района - это пространство рядом с ГИБДД перед домом по Иркутскому, 85. Жители дома жалуются, что посетители ГИБДД паркуются прямо на газонах и к дому невозможно подобраться. В частности, большие проблемы испытывают инвалиды, проживающие в этом доме.

Самолетики на Черных и лестница на Кузнечном взвозе. Благоустройство 2020

Горожане поддержали жильцов дома и предложили продлить сквер до транспортной развязки. Самые креативные предложения были высказаны общественностью по скверу на Ивана Черных в пределах улиц Лазарева и Беринга. Этим летом там было убрано около 400 гаражей и освободилось место для благоустройства.

Самолетики на Черных и лестница на Кузнечном взвозе. Благоустройство 2020

Помощница спикера городской Думы Сергея Панова Калерия Беляева предложила сделать сквер в память о летчике Иване Черных тематическим — с самолетиками и маленькой взлетно-посадочной полосой. Собравшимся на обсуждение проектов эта идея понравилась.

Общественное обсуждение по Ленинскому району пройдет 17 октября в 16.00 в зале заседаний ОНФ (ул. К. Маркса, 7, каб. 103). На встречу с представителями мэрии приглашаются все неравнодушные горожане.

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