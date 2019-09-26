Самолет, на борту которого было свыше 300 человек, приземлился с горящей стойкой шасси

В аэропорту Барнаула произошло ЧП — загорелась шина первой стойки шасси у Boeing 767−300, выполнявшего международный чартерный рейс Камрань (Вьетнам) — Барнаул.

Командир воздушного судна (КВС) после касания полосы сообщил о возгорании шасси. Диспетчер аэропорта объявил тревогу, в 21.15 местного времени спасательные службы были на месте происшествия. В 21.26 задымление ликвидировали, сообщает Алтапресс.





На борту самолета находилось 334 пассажира и 10 членов экипажа, говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.





По последним данным, после посадки самолета авиакомпании Azur Air за медицинской помощью обратились 49 человек. Тяжких телесных повреждений никто не получил — в основном, речь идет об ушибах.

