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10 июня,
2019
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Самолет Москва — Томск сел в Екатеринбурге

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Самолет Ural Airlines Москва — Томск прибывает с задержкой почти на пять часов, сообщается на сайте томского аэропорта.

Самолет Москва — Томск сел в Екатеринбурге

Рейск Москва — Томск должен был прибыть в 6:35 и вылететь обратно в Москву в 7:30. Однако, по информации онлайн-табло на сайте аэропорта, время прилета перенесли на 11:00, а время вылета — на 12:05. 


Как рассказали ТВ2 в справочной томского аэропорта, самолет Москва — Томск провел некоторое время на запасном аэропорте в Екатеринбурге. Сейчас воздушное судно вылетело и движется в сторону Томска. Причину задержки рейса выяснить не удалось.

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