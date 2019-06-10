Самолет Москва — Томск сел в Екатеринбурге

Самолет Ural Airlines Москва — Томск прибывает с задержкой почти на пять часов, сообщается на сайте томского аэропорта.

Рейск Москва — Томск должен был прибыть в 6:35 и вылететь обратно в Москву в 7:30. Однако, по информации онлайн-табло на сайте аэропорта, время прилета перенесли на 11:00, а время вылета — на 12:05.





Как рассказали ТВ2 в справочной томского аэропорта, самолет Москва — Томск провел некоторое время на запасном аэропорте в Екатеринбурге. Сейчас воздушное судно вылетело и движется в сторону Томска. Причину задержки рейса выяснить не удалось.