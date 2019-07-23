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23 июля,
2019
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Новости

Самодельные «знаки» появились на пересечении Ковалева и Дизайнеров

Влад Карпов
Влад Карпов
4 часа назад

На асфальте по улице Дизайнеров перед пересечением с технологической дорогой (улицей Ковалева) появились предупреждения об опасности, в том числе ярко-оранжевая надпись «ТОРМОЗИ».


Неизвестно, кем и когда были сделаны надписи, но их фото выложили в группе «Регион 70» днем 22 июля. В этой же группе двумя днями ранее появился пост, где авария на этом участке дороги называется «очередной». 

Самодельные «знаки» появились на пересечении Ковалева и Дизайнеров
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте

После публикаций в группе 23 июля на пересечении Ковалева и Дизайнеров появились официальные знаки, предупреждающие об ограничении скорости и неровной дороге. По словам жителей микрорайона, установки предупреждающих знаков о снижении скорости они добивались с 2016 года.

Дорожное полотно на улице Ковалева является технологическим — то есть предназначенным для строительного транспорта. Оно состоит из бетонных плит и находится ниже по уровню, чем пересекающаяся с Ковалева улица Дизайнеров. Водители говорят, что весь перекресток представляет собой яму с серьезными перепадами высот. 

Летом 2017 года замгубернатора Евгений Паршуто рассказывал, что в качестве временного решения планируется превратить улицу Ковалева в «нормальную эксплуатируемую дорогу», которая прослужит примерно 5-7 лет. Он говорил, что такая дорога «может появиться в течение ближайших двух лет». 

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