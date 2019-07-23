Самодельные «знаки» появились на пересечении Ковалева и Дизайнеров

На асфальте по улице Дизайнеров перед пересечением с технологической дорогой (улицей Ковалева) появились предупреждения об опасности, в том числе ярко-оранжевая надпись «ТОРМОЗИ».





Неизвестно, кем и когда были сделаны надписи, но их фото выложили в группе «Регион 70» днем 22 июля. В этой же группе двумя днями ранее появился пост, где авария на этом участке дороги называется «очередной».