«Сами по себе»: Пелых, Колосов и Сакалов обсуждают главные новости Томска
На YouTube-канале ТВ2 вышел первый выпуск программы «Сами по себе». Ведущие томичам прекрасно знакомы — это бывшие ведущие «Успеваем» Наталья Пелых и Алексей Колосов. Компанию им составляет оператор и фотограф Агентства новостей ТВ2 Александр Сакалов.
Все нас спрашивают: это телеканал «Успеваем»? Друзья, к сожалению, вынуждены сказать, что нет. Это не совсем «Успеваем». Да, привычные лица, но и новые тоже будут. <...> В этой программе мы будем обсуждать разные новости Томска, интересные события, в том числе и из нашей жизни. И мерить мы будем сами по себе, — так описали программу Наталья Пелых и Алексей Колосов.
Гостем первого выпуска стал руководитель ночного клуба «Абсент» Андрей Данилов. Он вместе с ведущими обсудил главные новости прошедшей недели: появление в Томске «умных остановок», очереди в наркодиспансер из желающих получить новые справки. И, конечно, не забыли про сравнение Томска с огурцами. А также подвели итоги конкурса ТВ2 — на лучший мем или стих, который связал бы наш город и банку с рассолом. Кто стал победителем и что получил в награду, смотрите ниже.
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