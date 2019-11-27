«Сами по себе»: Пелых, Колосов и Сакалов обсуждают главные новости Томска

Все нас спрашивают: это телеканал «Успеваем»? Друзья, к сожалению, вынуждены сказать, что нет. Это не совсем «Успеваем». Да, привычные лица, но и новые тоже будут. <...> В этой программе мы будем обсуждать разные новости Томска, интересные события, в том числе и из нашей жизни. И мерить мы будем сами по себе, — так описали программу Наталья Пелых и Алексей Колосов.