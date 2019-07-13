САХ привлек еще трех подрядчиков к вывозу мусора с территории Томска и Томского района

Региональный оператор «Спецавтохозяйство» заключил еще три договора с подрядными организациями на вывоз мусора в Томске и в Томском районе. Теперь к работе привлечены компании: «Жилсервис» ТДСК, которая ранее вывозила мусор с территории новых микрорайонов, дочерняя компания «Ламы», северская компания «АБФ-Система» и ЖЭУ-4.

В субботу, 13 июля, мэр Иван Кляйн провел объезд по оценке текущего состояния контейнерных площадок. В частности, участники объезда побывали в микрорайоне Овражный, откуда в течение недели поступали сигналы о переполненных контейнерах. В микрорайоне ранее находились заглубленные контейнеры «Сорнет» емкостью 5 кубометров, вместо них региональный оператор установил пластиковые евроконтейнеры, которых недостаточно для обслуживания такого большого микрорайона.





Жители попросили сохранить на их территории именно заглубленные контейнеры, которые они готовить купить за собственные деньги.





«Объезд показал, что ситуация входит в нормальное русло. Однако расслабляться еще рано. Еще много вопросов по отладке графика вывоза мусора региональным оператором, приобретению и установке новых контейнеров, по заключению договоров на вывоз мусора из частного сектора, от юридических лиц. Кроме того, перед региональным оператором совместно с районами стоит задача ликвидации несанкционированных свалок, которые годами образовывались в пригородных зонах», — сказал Иван Кляйн.





Сейчас в районах города продолжают работать «летучие бригады», задача которых – оперативно реагировать на сообщения о мусоре на контейнерных площадках. В будни в каждом районе работает по две бригады. В выходные дни – по одной бригаде на район.





Реализация мусорной реформы в Томске из-за судебных задержек началась 1 июля. Томичи стали жаловаться на горы мусора во дворах. Причина в том, что региональный оператор не успел установить мусорные баки, а один из крупнейших участников городского рынка — компания «Сорнет» — перевернула, а затем и забрала свои баки. Аукцион на покупку новых мусорных контейнеров не состоялся из-за отсутствия заявок.





По словам мэра города, сейчас общее количество бункеров и контейнеров составляет 6760. С начала июля региональный оператор уже установил 450 контейнеров, к августу установят еще тысячу.





«За контейнеры от УФСИН мы не переплатили, — подчеркнул в ходе объезда заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус. — Учитывается толщина металла, который применяется. Если заказать такие баки на рынке, то их цена будет под 18 тысяч. Мы заказали за 15,5 тысяч рублей. А если говорят, что стоят дешевле 14 тысяч, то они без хомутов, без усиления, а толщина примерно в миллиметр. Мы с «двойкой» заказали».





Черноус подчеркнул, что рентабельность производства контейнеров в УФСИН составляет около 3 %. На металл они тратят больше 10 тысяч рублей, на покупку четырех колесиков для бака — 2,5 тысяч рублей.