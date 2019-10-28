САХ попросил томскую компанию убрать все сетки для раздельного сбора мусора

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Компания «Чистый мир», которая занимается переработкой мусора в Томске, получила письмо от САХ с требованием убрать сетки для раздельного сбора отходов. Об этом говорится в группе компании «Чистый мир» ВКонтакте.

«Для нас это письмо не стало неожиданностью. Мы ждали его, так как САХ неоднократно давал понять нам, что мы должны убрать сетки. Еще много можно написать по поводу беспредела, который творит региональный оператор. Не справляясь со своими обязанностями (регулярно не вывозит контейнеры с отходами, устраивает перевалочные станции на закрытом полигоне, объясняя это тем, что не справляется с объемом работ), пытается убрать с рынка маленькие компании, которые в течение четырех лет приучали томичей к РСО и перерабатывали тонны отходов. Разве это справедливо? Мы не собираемся расставлять 1000 сеток по городу, мы лишь хотим обслуживать небольшое количество наших сеток, но делать это качественно и регулярно, чтобы люди были уверены, что все это не просто так, что все отходы, действительно, перерабатываются», — говорится в сообщении.

Напомним, мусорная реформа заработала в Томске с 1 июля. Региональным оператором в Томске и Томском районе является «Спецавтохозяйство». По закону он полностью отвечает за сбор и вывоз мусора в своей территориальной зоне, а значит, что требование убрать контейнеры — в рамках закона.

По этой причине компания «АБФ Логистик», например, была вынуждена на какое-то время убрать сетки для раздельного сбора мусора. Позднее САХ привлек компанию в качестве субподрядчика.

В компании «Чистый мир» говорят, что еще летом направили в САХ аналогичный договор. Однако руководство «Спецавтохозяйства» отказалось его подписывать без объяснения причин.

Сейчас у «Чистого мира» в Томске находится около 300 сеток для раздельного мусора. Директор компании Евгений Каверзин рассказал ТВ2, что вместе с общественной организацией «Зеленый луч» планирует записать видеообращение. По словам Евгения, сетки для раздельного сбора мусора он не планирует убирать, так как, по его мнению, закон это не нарушает.

По данным Гринпис, только 14 % жителей Томска доступна раздельная сдача мусора. Организация раздельного сбора мусора входит в нацпроект «Экология», рассчитанный до 2024 года. Также раздельный сбор должен был заработать в рамках мусорной реформы. В июле, когда «Спецавтохозяйство» только начинало работать в качестве мусорного оператора, мэр Томска Иван Кляйн отмечал, что у компании нет планов убирать сетки для раздельного сбора мусора.

«Определенные шаги мы сделали. Есть площадки с нормальным раздельным сбором мусора. В Кировском и Советском районах стоят желтые (то есть «Чистого мира» — прим. ред.) сетки, в которых до сих пор люди оставляют мусор. С приходом реформы мы их не убирали никуда», — говорил Кляйн.