Передел рынка: САХ планирует установить сетки для раздельного сбора мусора

Завершить начатую работу предприятие планирует в течение недели. Сетки желтого цвета, предназначенные для сбора пластика, стекла, алюминия и бумаги, были приобретены за счет внебюджетных средств. В тестовом режиме вывозить мусор будут ежедневно, позже график может быть скорректирован. Вывозить мусор для дальнейшей переработки планируют в сортировочный цех в Северске.

«По федеральному закону заниматься вывозом и сортировкой отходов сегодня может только компания-региональный оператор и его подрядчики. Все остальные в случае работы с ТКО нарушают закон. Поэтому мы уведомили компании, ранее занимающиеся сбором твердых коммунальных отходов с муниципальных контейнерных площадок, о том, что им необходимо убрать свое оборудование с территории Томска. И сегодня выставляем емкости регоператора с соответствующими информационными табличками», — пояснил представитель регоператора.

«Спецавтохозяйство» установит 300 сеток для раздельного сбора мусора на улицах Томска. Ранее компания попросила убрать сетки для раздельного сбора мусора, которые принадлежат компании «Чистый мир».

Накануне стало известно о том, что САХ попросил убрать сетки мусороперерабатывающую компанию «Чистый мир», которая уже четыре года занимается сбором мусора в Томске. Директор компании Евгений Каверзин рассказал ТВ2, что не планирует вывозить свои сетки, так как считает, что не нарушает закон. В случае если сетки будут вывезены, «Чистый мир» планирует подать в суд на «Спецавтохозяйство».





По мнению Каверзина, мусор, собранный в специальные сетки, относится не к твердым коммунальным отходам, а к категории «вторсырье», поэтому не попадает под действие закона о региональном операторе.





«Мы изначально говорили: «Ставьте свои сетки в другие места». Сейчас в городе Томске 7 тысяч мест под контейнеры, а стоит 300 зеленых сеток. Получается, что можно расставить еще 6700. Но САХ не хочет устанавливать сетки в другие места. Они хотят поставить именно на наши адреса», — прокомментировал ТВ2 директор компании Евгений Каверзин.





По мнению Каверзина, САХ таким образом пользуется накопленным опытом «Чистого мира», так как компания несколько лет приручала томичей к раздельному сбору мусора, и люди привыкли, что сетки стоят именно по этим адресам.





«Как сказали мне в САХе, зачем нам кого-то учить сортировке мусора. А вы людей научили, пусть теперь они нам сдают», — передал Каверзин позицию регионального оператора.







Раздельным сбором мусора в Томске также занимается компания «АБФ Логистик». САХ привлек компанию в качестве субподрядчика, а аналогичный договор с «Чистым миром» по неизвестным причинам отказался заключать. Сортировочный цех в Северске, куда планируют вывозить томский мусор, также принадлежит «АБФ Логистик».