САХ написал заявления в прокуратуру на компании «Чистый мир» и «Планета без мусора»

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Руководство «Спецавтохозяйства» обратилось в прокуратуру с просьбой проверить деятельность компаний «Чистый мир» и «Планета без мусора». По мнению регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), их деятельность нарушает сегодняшнее законодательство в сфере обращения с мусором.

Сегодня представители компаний «Чистый мир» и «Планета без мусора» провели брифинг, в ходе которого еще раз подчеркнули, что закон не нарушают и объяснили, почему их деятельность не попадает под 89 ФЗ, регламентирующий деятельность регионального оператора и мусорную реформу. По их словам, они работают не с ТКО, а с мусором другой категории.

То есть, по сути вопрос в том, чем является ненужный картон, стеклянные и пластиковые бутылки — мусором или вторсырьем?

Компании «Чистый мир» и «Планета без мусора» появились в Томске практически одновременно в 2015 году. Обе стали заниматься сбором и переработкой раздельного мусора, отличаясь цветом сеток (у «Чистого мира» — желтые, у «Планеты без мусора» — зеленые) и местами, куда рассортированный и измельченный мусор отправляли.

К 2019 году в Томске стояло свыше 300 зеленых сеток и больше 100 желтых. «Чистый мир» заключил специальное соглашение с САХом, согласно которому направлял в компанию, так называемые, «хвосты» — мусор, не подлежащий дальнейшей обработке. А новые сетки появлялись в Томске нередко после заключения договоров с ТСЖ и УК. «Планета без мусора» имела аналогичный договор с компанией «АБФ-Логистик», а размещение сеток согласовала, в том числе, и с администрацией Октябрьского района.

«Соглашение о сотрудничестве с САХ мы заключили еще в 2015 году. Оно не было расторгнуто, уведомление об этом мы не получали, но с тех пор как САХ стал региональным оператором мы решили перезаключить его. Это не являлось договором подряда, мы просто отправили новый вариант договора о сотрудничестве. Это было в августе. 25 октября мы получили письмо от САХа с требованием убрать желтые и зеленые сетки, так как мы не являемся региональным оператором и не имеем право собирать ТКО», — рассказала представитель компании «Чистый мир» и томского экологического движения «Зеленый луч» Мария Белякина.

В настоящий момент вывезено порядка 200 зеленых сеток и 80 желтых. Взамен САХ на тех же местах установил свои 350 емкостей оранжевого цвета. Мусор, который выбрасывают туда, отправляется на мусоросортировочный полигон в Северск, принадлежащий подрядчику САХа компании «АБФ-Логистик». По предварительным подсчетам регоператора, необходимо приобрести порядка 8 тысяч евросеток для того, чтобы томичи смогли разделять мусор на «сухой» и «влажный».



«Организация раздельного сбора мусора — это обязанность регионального оператора, он действует по «прозрачной» схеме сбора и сортировки отходов, и остатки утилизирует на легальном полигоне. Но общественные организации также могут включиться в эту работу на законных основаниях. Для этого им необходимо подать на рассмотрение документы, подтверждающие их право заниматься этой деятельностью. Решение о включении в территориальную схему остается за региональным департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды», — цитирует мэрия начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергея Аушева.

Фото: администрация Томска

Представители компаний уверены: право собирать и сортировать мусор у них есть уже сейчас.

«Мы не работаем с ТКО. То, что мы собираем в сетки является другим отходом, — подчеркивает Мария Белякина. — Есть Всероссийский классификатор отходов. Там только один раздел посвящен ТКО. Мы имеем дело с отходами, которые в этом классификаторе начинаются с цифры «четыре» и относятся к другому виду отходов. То есть, если САХ — региональный оператор, то это не значит, что он является оператором по всем видам отходов. Иначе почему бы ему не заниматься ядерными, медицинскими отходами? Почему ему бы не собирать батарейки, лампочки и ртутные градусники».

Специалисты «Чистого мира» отмечают, что поэтому и не могут заключить договор субподряда, так как не являются мусоровывозящей компанией и не имеют отношения к ТКО в принципе.

Руководство «Чистого мира» и «Планеты без мусора» ранее написали обращение в полицию, прокуратуру, ФАС по поводу кражи контейнеров. В устной беседе полицейские отказались возбуждать уголовное дело за отсутствием состава преступления. А из прокуратуры ответ пришел. Правда, в нем говорилось о проверке деятельности этих компаний.

Комментируя письмо из прокуратуры Мария Белякина отмечает, что в тексте также указано про ТКО.

«Мы постоянно объясняем, что не имеем с ним дела, а нас не слышат.... Что еще можно сказать по поводу сеток. Власть регионального оператора — это контейнерная площадка. Если мы бы устанавливали сетки там, то нужно было бы его разрешение, но 90 % наших сеток стояли не на контейнерных площадках, а за ее пределами», — отмечает девушка.

При этом Белякина подчеркивает, что в 89 ФЗ в принципе нет информации, что региональный оператор обязан заниматься раздельным сбором отходов. А в соглашении департамента природных ресурсов и САХа прописана, что региональный оператор может заниматься раздельным сбором мусора, а не обязан.

«Когда мы получаем письмо от САХа с требованием убрать сетки, то оно для нас практически ничего не значит. САХ не государственный орган, и он не имеет права принимать такие решения. Если мы сейчас заберем их контейнеры, то это будет точно также незаконно. Если они считали, что наши сетки установлены незаконно, то они должны были обратиться в прокуратуру, департамент природных ресурсов, чтобы они провели проверку и вынесли решение», — подчеркивает Белякина.

Сейчас региональный оператор уведомил компании, что сетки находятся у него, и попросил их забрать. «Чистый мир» и «Планета без мусора» пока возвращать сетки себе желанием не горят.

«В прошлом году компания «Сорнет» вывезла у нас 150 сеток. Обращался в полицию, уже год идет слушание в Арбитражном суде, которое постоянно переносят. Опыт показывает, что до нашего имущества дела нет никакого. А вообще, представляете у меня вывезли 200 сеток. Их же нужно на чем-то привезти обратно. А где гарантия, что их обратно не заберут», — говорит представитель компании «Планета без мусора» Владислав Сиваковский.

«Планета без мусор», головной офис которой находится в Новосибирске, с подобными проблемами там не сталкивалась.

«В Новосибирске стоит 1500 сеток. Работаем нормально, договорились с регоператором. Там же даже дотации какие-то получают за раздельный сбор. А мы получается, вывозим мусор бесплатно, по максимум сортируем, выковыриваем, стараемся достать что-то полезное, чтобы меньше хвостов было», — рассказывает Владислав Сиваковский.