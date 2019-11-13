САХ начал возвращать сетки «Чистому миру» и «Планете без мусора»

Томский региональный оператор «Спецавтохозяйство» начал возвращать сетки для раздельного сбора мусора «Чистому миру» и «Планете без мусора», рассказал ТВ2 юрист «Чистого мира» Павел Козловский. В октябре САХ вывез сетки компаний и поставил на их место свои контейнеры.

Сотрудники полиции якобы нашли сетки и пригласили нас на осмотр в понедельник 11 числа, — прокомментировал ТВ2 Павел Козловский. — Мы приехали и увидели, что сетки, желтые и зеленые, стоят вперемешку. Посчитать количество и осмотреть сетки на предмет повреждений было невозможно. Сегодня нас вызвали повторно и уже начали понуждать к подписанию документов о том, что полиция изъяла сетки из незаконного владения САХа. Я настаивал, чтобы нам показали протокол изъятия с указанием, где изъяли сетки, в каком количестве, но его не увидел. Договорились, что снова приедем на территорию и посчитаем число сеток. Из разговора с полицейским у меня сложилось впечатление, что они сами не знают, сколько сеток изъяли. В итоге нас почти вынудили подписать заявление, что сетки мы назад получили. Но они в данный момент находятся на территории «Спецавтохозяйства», а нам только три штуки вернули.

Павел добавил, что о возвращении сеток «Чистого мира» на старые места речи пока не идет, — в компании полагают, что в таком случае «Спецавтохозяйство» вывезет их снова.





Напомним, в конце октября САХ вывез сетки для раздельного сбора мусора компаний «Чистый мир» и «Планета без мусора». Взамен было установлено 300 контейнеров. «Чистый мир» и «Планета без мусора» написали обращения в полицию, прокуратуру, УФАС. Компании подчеркивают, что они работают не с ТКО, а с мусором другой категории, который не попадает под деятельность закона о региональном операторе. Полиция в возбуждении уголовного дела по поводу кражи сеток им отказала. «Спецавтохозяйство» также обратилось в прокуратуру с просьбой проверить деятельность этих компаний.