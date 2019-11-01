Добрые новости
01 ноября,
2019
1
фото
Новости

САХ может вернуть сетки «Чистого мира» на прежние места

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Мэрия Томска организовала встречу представителей «Спецавтохозяйства» и «Чистого мира». По итогам встречи сетки компании «Чистый мир»  могут вернуться на прежние места. 

САХ может вернуть сетки «Чистого мира» на прежние места

«Сегодня представитель «Чистого мира» был приглашен на совещание в администрацию, где была разработана некая дорожная карта решения проблемы. Она включает в себя возврат сеток на прежние места и определение схемы работы с нашей компанией. Пока данная устная договоренность ничем не подтверждена. Мы со своей стороны будем идти навстречу требованиям, предъявляемым к нам, а вот будет ли выполнять договоренности другая сторона — покажет время», — говорится в группе «Чистого мира».


В компании подчеркивают, что у них нет документально подтвержденных договоренностей, поэтому расслабляться рано.


Напомним, руководство САХа — регионального оператора по обращению с мусором в Томске и в Томском районе — попросило убрать сетки для раздельного сбора мусора, которые принадлежат компании «Чистый мир». В САХе считают, что деятельность компании нарушает законодательство. В «Чистом мире» подчеркнули, что мусор, собранный в специальные сетки, относится не к твердым коммунальным отходам, а к категории «вторсырье», поэтому не попадает под действие закона о региональном операторе. 

Сетки стали убирать два дня назад. В «Спецавтохозяйстве» подчеркнули, что взамен убранных будет установлено 300 сеток. Власти региона отметили, что действия САХа закон не нарушают. Компания «Чистый мир» подала заявление в полицию по поводу кражи контейнеров для раздельного сбора мусора.


Томичи запустили петицию в поддержку компании «Чистый мир». В настоящий момент ее подписали больше 1100 человек. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.