САХ может вернуть сетки «Чистого мира» на прежние места

«Сегодня представитель «Чистого мира» был приглашен на совещание в администрацию, где была разработана некая дорожная карта решения проблемы. Она включает в себя возврат сеток на прежние места и определение схемы работы с нашей компанией. Пока данная устная договоренность ничем не подтверждена. Мы со своей стороны будем идти навстречу требованиям, предъявляемым к нам, а вот будет ли выполнять договоренности другая сторона — покажет время», — говорится в группе «Чистого мира».





В компании подчеркивают, что у них нет документально подтвержденных договоренностей, поэтому расслабляться рано.





Напомним, руководство САХа — регионального оператора по обращению с мусором в Томске и в Томском районе — попросило убрать сетки для раздельного сбора мусора, которые принадлежат компании «Чистый мир». В САХе считают, что деятельность компании нарушает законодательство. В «Чистом мире» подчеркнули, что мусор, собранный в специальные сетки, относится не к твердым коммунальным отходам, а к категории «вторсырье», поэтому не попадает под действие закона о региональном операторе.



Сетки стали убирать два дня назад. В «Спецавтохозяйстве» подчеркнули, что взамен убранных будет установлено 300 сеток. Власти региона отметили, что действия САХа закон не нарушают. Компания «Чистый мир» подала заявление в полицию по поводу кражи контейнеров для раздельного сбора мусора.





Томичи запустили петицию в поддержку компании «Чистый мир». В настоящий момент ее подписали больше 1100 человек.