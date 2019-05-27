S7 спрогнозировал рост цен на авиабилеты

«К сожалению, возможности авиаперевозчиков России на сегодня уже исчерпаны. Мы бурно развивались в последние десять лет. С 2009 по 2019 год по перевозимым пассажирам выросли практически в три раза, с 46 миллионов до 116 миллионов пассажиров. При этом удавалось сохранять вполне доступный тариф на перевозки. Но 2018 год — рекорд, 116 миллионов пассажиров и антирекорд — 50 миллиардов убытков у авиационной отрасли», — сказал гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков на Сибирском транспортном форуме, передает РИА Новости.





По словам Объедкова, «если меры государственной поддержки отрасли не будут усилены, не будут сделаны более адресными, не будут актуализированы, то, к сожалению, удержать этот уровень доступности перевозок для населения будет крайне сложно».