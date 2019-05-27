Добрые новости
27 мая,
2019
1
фото
Новости

S7 спрогнозировал рост цен на авиабилеты

ТВ2
ТВ2
35 минут назад

Российские авиаперевозчики исчерпали возможности сохранять доступные тарифы на перелеты. В S7 считают, что должна быть усилена господдержка.

S7 спрогнозировал рост цен на авиабилеты

«К сожалению, возможности авиаперевозчиков России на сегодня уже исчерпаны. Мы бурно развивались в последние десять лет. С 2009 по 2019 год по перевозимым пассажирам выросли практически в три раза, с 46 миллионов до 116 миллионов пассажиров. При этом удавалось сохранять вполне доступный тариф на перевозки. Но 2018 год — рекорд, 116 миллионов пассажиров и антирекорд — 50 миллиардов убытков у авиационной отрасли», — сказал гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков на Сибирском транспортном форуме, передает РИА Новости.


По словам Объедкова, «если меры государственной поддержки отрасли не будут усилены, не будут сделаны более адресными, не будут актуализированы, то, к сожалению, удержать этот уровень доступности перевозок для населения будет крайне сложно».

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.