С Ван Гогом без мусора: томский бизнесмен организует движение о разделении отходов

«Я с 2008 года живу по собственной философии: правильно питаюсь, сортирую мусор, бегаю, голодаю. Это моя личная заморочка. Утром я бегаю по трассе, собираю мусор с мешком. Когда я смотрел вокруг, решил придумать такое движение, будем делать экологичный образ жизни трендом, философией», — говорит Вадим Холин.

Томский бизнесмен Вадим Холин решил создать движение Van_and_gog, которое объединит людей, интересующихся раздельным сбором мусора, разумным потреблением, и томских предпринимателей, которые выбирают экологичный подход к производству и бизнесу. В эти дни два томских кафе установили в рамках проекта первую сетку для раздельного сбора мусора.

Сейчас проект Вадима на начальном этапе. Он ведет переговоры с директорами кафе и фабрик, которые готовы присоединиться к движению Van_and_Gog, университетами, департаментами, продумывает стратегию развития.





«Я только запускаю проект. Сейчас вот еду от людей, которые переплавляют пивные бутылки в стильную бижутерию. Вечером я поеду к девушке, которая шьет из старой одежды шопперы (сумки для походов в магазин). Вот куда можно передать старую одежду? В том числе такое хотим организовать, что есть у тебя любимая вещь старая, ты хочешь себе сумку для походов в магазин, но не покупаешь ее, а приносишь старую вещь, и человек тебе перешивает из нее. <...> Я уже дошел до директоров предприятий, к нам подключается Томский государственный университет. В департаменте по делам молодежи у нас будет первая креативная тусовка в ТГУ», — рассказывает Вадим.





По задумке, люди и заведения, которые присоединятся к движению, будут иметь значок с логотипом Van_and_Gog. Он поможет привлекать внимание к теме.





«Сейчас у нас есть группа в соцсетях. Ее основная идея — это без фанатизма рассказать людям, как отказаться от пластика, разделять отходы. <...> Сегодня мы запускаем проект, коротко суть в следующем: ты носишь значок Ван Гога, обозначающий, что ты разбираешь мусор дома, стараешься не покупать одноразовую посуду и т. д. Такой знак есть на твоей машине, на твоем подъезде, на твоем кафе», — объясняет Вадим.