С собственника «Зимней вишни» хотят взыскать более 60 млн рублей долгов

Арбитражный суд Кемеровской области зарегистрировал иск страховой компании «РЕСО-Гарантия» к основному собственнику сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» (Кемерово) - ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» на 42 млн рублей. Об этом сообщает Интерфакс.

Причина подачи иска в картотеке пока не раскрывается.





Как уточнил «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу «РЕСО-Гарантии», «иск связан с суброгацией после выплаты страхового возмещения одному из арендаторов торгового центра за пострадавшее при пожаре имущество».





Собеседник агентства привел статью 965 ГК РФ, согласно которой «к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования».





«Мы подали иск к собственнику, как к лицу, в силу закона несущему бремя содержания имущества», - сообщили в страховой компании.





Кроме того, согласно судебной картотеке, страховая компания «Согласие» подала к ККК иск на 23,2 млн рублей. Причина подачи иска также не раскрывается. К настоящему времени иск принят к производству, суд начнет рассматривать его 23 мая.





Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Среди погибших два ребенка из Томска — мальчик 12 лет и девочка 8 лет. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов.



Торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня» был открыт в 2013 году на площадке, принадлежащей ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, структура ООО «КДВ Групп»), которое было перепрофилировано. В настоящее время ККК специализируется на покупке и продаже собственного недвижимого имущества. Владелец «КДВ Групп» Денис Штенгелов заявил, что кондитерский холдинг «КДВ Групп» не имеет отношения к «Зимней вишне».