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18 ноября,
2019
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Новости

С шаманом и губернатором в Шерегеше открыли новый горнолыжный сезон

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Юбилейный, 25-й, горнолыжный сезон в Шерегеше открывали 2 дня. Температура -24 никого не остановила, и около 5,5 тысячи человек стали гостями праздника. Вместе с шаманом они обратились к духам и попросили много снега, отличной погоды и благословения всем отдыхающим.

С шаманом и губернатором в Шерегеше открыли новый горнолыжный сезон
Фото: gesh.ru

После шаманов на главную сцену вышел губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. «Шерегеш сегодня — одна из главных точек притяжения в Кузбассе. Он занимает лидирующие позиции в самых престижных туристических рейтингах. Поток туристов ГК „Шерегеш“ растет с каждым годом. Сейчас мы принимаем больше 1,3 млн туристов в год. Но мы поставили себе более амбициозную задачу — превратить его в круглогодичный курорт международного уровня и принимать до 2 млн туристов ежегодно», — сказал Сергей Цивилев на открытии сезона.

Сергей Цивилев
Сергей Цивилев
Фото: gesh.ru

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова высоко оценила перспективы Шерегеша и заявила, что агентство планирует организовать информационный тур для федеральных турагентств в апреле: «Мы привезем сюда федеральных туроператоров «Анекс тур», «Роза ветров», «TUI» и других. Это нужно для того, чтобы туристский продукт Шерегеша сформировался и чтобы он был представлен на всех площадках Российской Федерации», — пообещала Наталья Осипова журналистам.


Наталья Осипова предложила губернатору Сергею Цивилеву поддержать идею и провести в Шерегеше событийное мероприятие при софинансировании федерального Агентства — фестиваль «Шерегеш — Арт-дизайн». Она пообещала привезти молодых креативных архитекторов и художников, которые создадут в Шерегеше малые архитектурные формы. Цивилеву идея понравилась.

С шаманом и губернатором в Шерегеше открыли новый горнолыжный сезон
Фото: gesh.ru

На масштабный праздник «Шерегешфест» на горе Зеленая в этом году приехали ведущие эксперты туристического бизнеса и сферы гостеприимства. Одновременно здесь проходил гастрофестиваль в рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России». Праздник сопровождался массовыми спусками лыжников, сноубордистов, забегом «Царь горы» и завершился концертом группы «Градусы».

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