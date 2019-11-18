С шаманом и губернатором в Шерегеше открыли новый горнолыжный сезон

Юбилейный, 25-й, горнолыжный сезон в Шерегеше открывали 2 дня. Температура -24 никого не остановила, и около 5,5 тысячи человек стали гостями праздника. Вместе с шаманом они обратились к духам и попросили много снега, отличной погоды и благословения всем отдыхающим.

После шаманов на главную сцену вышел губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. «Шерегеш сегодня — одна из главных точек притяжения в Кузбассе. Он занимает лидирующие позиции в самых престижных туристических рейтингах. Поток туристов ГК „Шерегеш“ растет с каждым годом. Сейчас мы принимаем больше 1,3 млн туристов в год. Но мы поставили себе более амбициозную задачу — превратить его в круглогодичный курорт международного уровня и принимать до 2 млн туристов ежегодно», — сказал Сергей Цивилев на открытии сезона.

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова высоко оценила перспективы Шерегеша и заявила, что агентство планирует организовать информационный тур для федеральных турагентств в апреле: «Мы привезем сюда федеральных туроператоров «Анекс тур», «Роза ветров», «TUI» и других. Это нужно для того, чтобы туристский продукт Шерегеша сформировался и чтобы он был представлен на всех площадках Российской Федерации», — пообещала Наталья Осипова журналистам.





Наталья Осипова предложила губернатору Сергею Цивилеву поддержать идею и провести в Шерегеше событийное мероприятие при софинансировании федерального Агентства — фестиваль «Шерегеш — Арт-дизайн». Она пообещала привезти молодых креативных архитекторов и художников, которые создадут в Шерегеше малые архитектурные формы. Цивилеву идея понравилась.