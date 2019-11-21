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21 ноября,
2019
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С осужденного экс-главы РИАТО хотят взыскать еще 90 миллионов рублей

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Арбитражный суд Томской области решил привлечь экс-директора ОАО «Региональное ипотечное агентство Томской области» (РИАТО) Александра Буянова к субсидиарной ответственности, взыскав с него 89,017 млн рублей в дополнение к взысканным ранее Кировским районным судом Томска 396 миллионам рублей. Об этом сообщает Интерфакс.

Суд рассмотрел заявление конкурсного управляющего Андрея Саранина, который намеревался взыскать с Буянова 538 млн рублей убытков, основываясь на вступившем в силу приговоре Кировского районного суда. Однако арбитражный суд пришел к выводу, что заявитель пытается взыскать сумму убытков повторно, «что противоречит закону и приведет к возникновению неосновательного обогащения со стороны департамента финансов Томской области».


При этом суд считает основанным и доказанным размер убытков в размере 89,016 млн рублей — это сумма причиненного ипотечному агентству ущерба в виде уменьшения и утраты имущества РИАТО, за счет которого частично были погашены требования департамента финансов по договору о предоставлении государственной гарантии региона.


Ранее сообщалось, что Томский областной суд оставил в силе приговор экс-руководителю РИАТО Александру Буянову. 7 сентября 2017 года Кировский районный суд признал Александра Буянова виновным по статье «злоупотребление должностными полномочиями» и назначил ему четыре года в исправительной колонии общего режима.


Суд счел, что в результате незаконных умышленных действий подсудимый причинил существенный вред правам и законным интересам РИАТО и Томской области, из бюджета которой в итоге «были выплачены более 484 миллионов рублей по облигационному займу».


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