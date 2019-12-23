Добрые новости
23 декабря,
2019
Новости

С одним листом: Альфа-Банк сократил пакет документов при открытии счета

ТВ2
ТВ2
17 минут назад

Альфа-Банк внедрил универсальный единый документ для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, открывающих расчетный счет. Теперь процесс максимально упрощен — четыре документа заменены одним, количество бумаги сократилось с восьми до одного листа. Клиентам достаточно внести в анкету минимум информации о своем бизнесе и банковских продуктах и услугах, которые ему потребуются.


Остальную информацию, которую банк обязан запрашивать при приеме нового клиента на обслуживание, Альфа-Банк получает в цифровом виде из официальных государственных источников, тем самым освобождая клиентов от необходимости повторно заполнять эти данные на бумажном носителе.


Кроме того, в едином документе упрощены формулировки: текст изложен легким, понятным для клиентов языком, без избыточных специальных терминов.

«Стратегическая задача банка — перевести в цифровой формат все операции в отделениях и бэк-офисе, отказавшись от бумаги везде, где это не является требованием законодательства или клиентов, — заявила руководитель дирекции операционно-сервисного обслуживания корпоративных клиентов Альфа-Банка Александра Гладун. Современный уровень информационной прозрачности, развитие и наполнение государственных баз данных позволяет нам максимально освободить клиентов от бумажной волокиты и формальных процедур, при этом увеличив скорость обслуживания. Этот подход качественно улучшает клиентские впечатления, выделяя банк на рынке. Открыть счет для предпринимателя так же просто и быстро, как заказать пиццу в интернете. Мы также повышаем эффективность банка — переход на единый универсальный документ сокращает наши затраты на обработку и хранение бумажных документов почти на 10 млн рублей в год».

Ранее при открытии расчетного счета клиенту необходимо было заполнить и подписать на бумаге четыре документа с учетом количества подключаемых услуг.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.