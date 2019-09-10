Добрые новости
10 сентября,
2019
1
фото
Новости

С начала года стоимость авиаперелетов выросла на 25%

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Средняя стоимость перелета в экономклассе с начала года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. По данным ведомства, это подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.

С начала года стоимость авиаперелетов выросла на 25%

 Главный эксперт ВШЭ Федор Борисов уточнил, что рост цен на перелет экономическим классом связан с увеличением издержек авиакомпаний и скачком цен на топливо в 2018 году.

Минтранс утверждает, что увеличение стоимости билетов не должно превышать инфляцию, и собирается принять меры для сдерживания роста цен. При этом в Минфине подчеркнули, что ведомство пока не обращалось с предложением о дополнительных субсидиях для авиаперевозчиков. Федеральная антимонопольная служба также следит за ситуацией с ценами на топливо после жалоб авиакомпаний.


2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. По его словам, это связано с операционными убытками отечественных авиакомпаний.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.