С начала года стоимость авиаперелетов выросла на 25%

Средняя стоимость перелета в экономклассе с начала года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. По данным ведомства, это подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.

Главный эксперт ВШЭ Федор Борисов уточнил, что рост цен на перелет экономическим классом связан с увеличением издержек авиакомпаний и скачком цен на топливо в 2018 году.

Минтранс утверждает, что увеличение стоимости билетов не должно превышать инфляцию, и собирается принять меры для сдерживания роста цен. При этом в Минфине подчеркнули, что ведомство пока не обращалось с предложением о дополнительных субсидиях для авиаперевозчиков. Федеральная антимонопольная служба также следит за ситуацией с ценами на топливо после жалоб авиакомпаний.





2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. По его словам, это связано с операционными убытками отечественных авиакомпаний.