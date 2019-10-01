С начала года 140 жителям Томской области отказали в пенсии по старости
За девять месяцев 2019 года 140 человек в Томской области не смогли оформить пенсию по старости. Им не хватило стажа или необходимого количества пенсионных баллов, рассказала заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда по Томской области Ольга Петрухина.
Дело в том, что страховая пенсия по старости теперь назначается не всем, кто достиг пенсионного возраста. Из-за повышения пенсионного возраста в 2019 году на ее оформление могут рассчитывать мужчины, которые достигли возраста в 60,5 лет, и женщины, достигшие возраста в 55,5 лет.
Однако для того, чтобы получить страховую пенсию, нужно набрать пенсионные баллы и стаж. Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа.
В 2019 году необходимый минимум страхового стажа для назначения пенсии — 10 лет, необходимое количество баллов — 16,4.
К 2025 году требования к баллам и стажу достигнут максимальных значений, а после будут держаться на одном уровне.
«Есть один инструмент для того, чтобы купить необходимое количество баллов и стажа. Это предусмотрено нормой законодательства. Нужно вступить в добровольные правоотношения, подать заявление и заплатить минимальный или максимальный размер в зависимости от того, какое количество баллов необходимо. Минимальный размер в этом году составляет 29 779 рублей. За это вам дадут 1,18 балла. Максимальный — 238 233 рубля. Вы сможете получить 9,13 баллов. В настоящее время 35 человек заключили такое соглашение», — рассказала Ольга Петрухина.
Она добавила, что также этой услугой могут воспользоваться те, кто работает за границей. Также можно купить баллы не только для себя, но и для другого физического лица. Плата производится в начале года.
По данным ПФР, в Томской области страховую пенсию получают 272 442 человека, из них 257 тысяч по старости. Средний размер страховой пенсии по старости после январской индексации составил 16 234 рубля.
Те люди, которые по каким-то причинам не получают страховую пенсию, имеют право на социальную. Правда, на социальную пенсию по старости можно претендовать только через 5 лет после достижения пенсионного возраста и ее размер меньше страховой.
Социальную пенсию в Томской области получают порядка 27 тысяч человек. Этот вид пенсий проиндексировали 1 апреля текущего года на 2 %. В результате выплаты в среднем выросли на 244 рубля и составили 10 480 рублей.
При этом, если пенсия человека ниже прожиточного минимума (8 тыс. 795 рублей в Томской области на 2019 год), то таким людям делают доплату и «дотягивают» пенсию. В Томской области федеральную социальную доплату получают 23 тысячи человек. В следующем году аналогичную доплату будет производить не ПФР, а службы соцзащиты. Это связано с тем, что региональный прожиточный минимум для пенсионера, установленный на 2020 год, выше федерального — 9546 рублей против 9311 рублей.
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