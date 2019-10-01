С начала года 140 жителям Томской области отказали в пенсии по старости

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За девять месяцев 2019 года 140 человек в Томской области не смогли оформить пенсию по старости. Им не хватило стажа или необходимого количества пенсионных баллов, рассказала заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда по Томской области Ольга Петрухина.

Дело в том, что страховая пенсия по старости теперь назначается не всем, кто достиг пенсионного возраста. Из-за повышения пенсионного возраста в 2019 году на ее оформление могут рассчитывать мужчины, которые достигли возраста в 60,5 лет, и женщины, достигшие возраста в 55,5 лет.

Однако для того, чтобы получить страховую пенсию, нужно набрать пенсионные баллы и стаж. Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа.

В 2019 году необходимый минимум страхового стажа для назначения пенсии — 10 лет, необходимое количество баллов — 16,4.

К 2025 году требования к баллам и стажу достигнут максимальных значений, а после будут держаться на одном уровне.

«Есть один инструмент для того, чтобы купить необходимое количество баллов и стажа. Это предусмотрено нормой законодательства. Нужно вступить в добровольные правоотношения, подать заявление и заплатить минимальный или максимальный размер в зависимости от того, какое количество баллов необходимо. Минимальный размер в этом году составляет 29 779 рублей. За это вам дадут 1,18 балла. Максимальный — 238 233 рубля. Вы сможете получить 9,13 баллов. В настоящее время 35 человек заключили такое соглашение», — рассказала Ольга Петрухина.

Она добавила, что также этой услугой могут воспользоваться те, кто работает за границей. Также можно купить баллы не только для себя, но и для другого физического лица. Плата производится в начале года.

По данным ПФР, в Томской области страховую пенсию получают 272 442 человека, из них 257 тысяч по старости. Средний размер страховой пенсии по старости после январской индексации составил 16 234 рубля.