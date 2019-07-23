С начала 2019 года дикие животные кусали жителей Томской области 23 раза

Так, за последние 6 месяцев 2019 года на территории Чаинского района Томской области регистрировались два эпизодических очага бешенства. Специалисты установили, что переносчиками болезни были лисы.

«Кроме травм, как физических, так и психологических, укус собаки, кошки или дикого животного может иметь тяжелые последствия и являться причиной возникновения особо опасной инфекционной болезни — бешенства (гидрофобии). При наличии клинических проявлений у человека болезнь заканчивается летальным исходом», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отмечают, что единственный способ защиты об бешенства — прививка. В Томске сейчас работают 4 центра антирабической помощи: в поликлинике № 3, ул. Р. Люксембург, 39; Больнице скорой медицинской помощи № 2 на О. Кошевого, 72; Медико-санитарной части № 2 на Бела Куна, 3; Городской клинической больнице № 3 им. Б. И. Альперовича на Нахимова, 3, а также 20 центров на базе районных больниц Томской области.





По словам специалистов, профилактика против бешенства входит в национальный календарь профилактических прививок. Вакцинация проводится бесплатно, независимо от полиса обязательного медицинского страхования. Обязательно прививаться должны работники служб, проводящих отлов животных (ловцы, водители, охотники, лесники и другие); работники ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных, имеющие контакт с животными (ветврачи, фельдшеры, лаборанты, младший персонал); работники научно-исследовательских институтов и диагностических лабораторий, проводящих исследования на бешенство; работники вивариев и других учреждений, работающих с животными.





Для справки: Бешенство — острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Характеризуется проявлениями резкого возбуждения двигательных центров, судорогами мышц глотки и дыхательных путей с последующим их параличом, слюнотечением, приводит к энцефаломиелиту. Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:







Жительница Томской области отбилась от бешеной лисы