С лидера томского отделения «Деловой России» пытаются взыскать 23 миллиона рублей

Временный управляющий томского предприятия ООО «Новохим трейдинг» Иван Горбачев подал в арбитражный суд заявление о взыскании с гендиректора банкротящейся компании Максима Лучшева, по совместительству председателя томского отделения «Деловой Росcии», 23,3 млн рублей субсидиарной ответственности. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные единого реестра сведений о банкротстве.

Максим Лучшев занимает пост руководителя томского отделения «Деловой России» с 2016 года. С 2014 года он работает гендиректором «Новохим трейдинг» (химическое производство), с 2015 года к этой должности добавился пост гендиректора торгового дома «Новохим».





Иван Горбачев считает, что действия Максима Лучшева привели к убытку компании в размере 23,3 млн рублей. Из них 14,8 млн рублей - стоимость товаров (химическое сырье и материалы для изготовления лекарств), у которых кончился срок годности раньше, чем их решили продать; еще 8,5 млн рублей - списанные со счета средства, расход которых не подтвержден документами.