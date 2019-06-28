С июля в томском общественном транспорте появится «вечерний тариф»

В пассажирском транспорте Томска после 21.00 будет действовать тариф в 25 рублей, сообщила мэрия.





Ранее мэр Иван Кляйн решил установить мораторий на «вечерний тариф». При этом льготы на проезд в вечернее время сохранятся.





«Для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет проезд в вечернее время будет стоить 18 рублей. Для всех остальных категорий пассажиров тариф составит 25 рублей. Как пояснили сотрудники городского комитета по транспорту, это максимальная цена, перевозчик вправе взимать меньшую стоимость с пассажиров. На электротранспорте в вечернее время также сохранится льготный проезд для граждан предпенсионного и пенсионного возраста», — говорится в сообщении.



Также до 1 июля в маршрутных автобусах должна начать действовать безналичная оплата. Как отметили в мэрии, это условие будет прописано в условиях муниципального контракта, по которому будут работать перевозчики в 2020-2024 годы.



«Условие по внедрению системы безналичного расчета и выходу на линию вечером является обязательным, и перевозчики отказаться от него не имеют права, этого же от них требуют горожане. Это такая же их обязанность, как обеспечение доступной среды в транспорте для самых разных томичей. Город идет на уступки – создает комфортные условия для работы на отремонтированных дорогах, оборудованных остановках, поддерживает появление вечернего тарифа. Перевозчики в ответ на это должны гарантировать томичам высокое качество услуг», — отметил вице-мэр Владимир Брюханцев.