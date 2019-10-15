С 21 октября можно будет проголосовать за место для благоустройства в 2020 году

С 21 октября по 1 ноября в Томске пройдет рейтинговое голосование по выбору восьми общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба мэрии.





Голосование будет проходить в бумажной и электронной форме. В департаменте дорожной деятельности и благоустройства (ул. Московский тракт, 19/1), а в районных администрациях будут установлены специальные урны, куда можно будет опустить бюллетень. В ходе рейтингового голосования из 20 предложенных территорий в Томске (по 5 с каждого района), участники голосования смогут указать лучшие в любом количестве. На основании наибольшего числа голосов будут определены 8 самых популярных мест, которые будут благоустроены в 2020 году.