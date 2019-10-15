С 21 октября можно будет проголосовать за место для благоустройства в 2020 году
С 21 октября по 1 ноября в Томске пройдет рейтинговое голосование по выбору восьми общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба мэрии.
Голосование будет проходить в бумажной и электронной форме. В департаменте дорожной деятельности и благоустройства (ул. Московский тракт, 19/1), а в районных администрациях будут установлены специальные урны, куда можно будет опустить бюллетень. В ходе рейтингового голосования из 20 предложенных территорий в Томске (по 5 с каждого района), участники голосования смогут указать лучшие в любом количестве. На основании наибольшего числа голосов будут определены 8 самых популярных мест, которые будут благоустроены в 2020 году.
В голосовании смогут принять участие граждане старше 14 лет. Для голосования уже приготовлено свыше 70-ти тысяч бумажных бюллетеней. Выбрать наиболее интересные проекты по созданию общественных пространств можно будет и на сайте администрации Томска. Принять участие в электронном голосовании сможет любой томич, зарегистрированный на портале госуслуги. Ссылка на сайте будет размещена с 21 октября. Ознакомиться с проектами можно по ссылке мэрии и в материалах ТВ2.
Кроме того, Клуб активных горожан приглашает архитекторов, дизайнеров и просто активных томичей 23 октября на обсуждение благоустройства в 2020 году с заместителем начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Натальей Цветковой. Встреча состоится в 18.30 в Сибирском филиале ГЦСИ-РОСИЗО по пер. Нахановича, 3а. Наталья Цветкова расскажет, какие территории попадут в список для рейтингового голосования и поделится планами мэрии по реконструкции этих территорий. Пока дизайн-проекты большинства общественных пространств еще не готовы, у активных горожан есть возможность повлиять на планы мэрии. Чтобы потом не удивляться, зачем к стене ЗАГСа пристроили беседки и заборчик.
По информации мэрии в прошлом году Томск получил на благоустройство 180 млн федеральных рублей, а в 2019 - 230 млн. Сколько дадут в 2020 году пока секрет.
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