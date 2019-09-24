С 2020 года ТГУ станет самостоятельно присуждать ученые степени

Цель нового формата научной аттестации — сокращение формализованных издержек системы ВАК, привлечение иностранных ученых с высокими наукометрическими показателями к работе собственных диссоветов, рост публикационной активности молодых исследователей.





По данным вуза, с 2016 года в России начался процесс трансформации государственной системы аттестации научных кадров, и на сегодняшний день 25 ведущих вузов и четыре научные организации наделены правом самостоятельно присуждать ученые степени кандидата наук и доктора наук.





«Опыт «пилотов» показал, что при разработке собственных моделей присуждения ученых степеней почти все организации значительно завысили требования, предъявляемые как к диссертациям, так и к кандидатам в члены диссертационных советов, по сравнению с федеральными требованиями, — отмечает начальник отдела аспирантуры ТГУ Татьяна Касаткина. — Это, естественно, провоцирует на начальном этапе снижение количества защит диссертаций, но повышает качество представляемого к защите диссертационного исследования и его экспертную оценку».





На сегодняшний день в университете разработана концепция построения модели аттестации научных кадров, введены в действие основные локальные акты, регламентирующие порядок создания советов по защите диссертаций и порядок присуждения ученых степеней. Кроме того, создан экспертно-координирующий орган — Научно-аттестационной комитет (прототип Высшей аттестационной комиссии, ВАК), его члены подготовили перечень научных специальностей, по которым до конца 2019 года будут сформированы первые диссертационные советы.





«На прошлой неделе состоялось первое заседание комитета, который подготовил на утверждение Ученого совета ТГУ перечень научных специальностей, по которым уже до конца текущего года будут сформированы составы диссертационных советов. Комитет утвердил пакет документов, необходимый для открытия диссоветов, а также приступил к подготовке собственных форм дипломов доктора и кандидата наук НИ ТГУ», — рассказала Татьяна Касаткина.