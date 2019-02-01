С 1 февраля томичи могут сообщить о плохой уборке снега по номеру 005

С 1 февраля принимать сообщения о качестве уборки снега будет оперативно-дежурная служба города. Томичи могут круглосуточно оставить сообщение по номеру телефона 005, которое передадут в соответствующие подразделения администрации города.

«Как показывает практика, на базе ОДС создан хороший логистический центр, специалисты которого могут оперативно оценить ситуацию и передать ее для устранения в районные администрации, департамент дорожной деятельности и благоустройства или в «Спецавтохозяйство». С точки зрения удобства для томичей, такой подход комфортнее — единый многоканальный телефон примет обращение без привязки к конкретному району», — отметил заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.





Контролировать работу с обращениями будут специалисты «Санитарной милиции». Почти за два месяца работы операторы приняли порядка тысячи обращений. Из них 955 отработаны, выявленные замечания устранены, еще около 30 случаев недобросовестной работы подрядчиков находятся на контроле инспекторов «Санитарной милиции» и районных администраций.





Добавим, что мэрия проверила работу УК и ТСЖ по вопросу вывозу снега со дворов. Согласно правилам благоустройства, снег должен быть вывезен с придомовой территории не более, чем в 10-дневный срок. Он не должен ломать высаженные во дворах деревья и кустарники, разрушать газоны. В этом случае озеленение должно быть восстановлено за счет подрядчика.





Сброшенный с кровли снег должен быть убран не позже, чем через сутки после проведения работы. Выполнение этих требований контролируют районные администрации совместно с инспекторами «Санитарной милиции» с привлечением в отдельных случаях сотрудников прокуратуры.







Действующее законодательство запрещает передвижение счищенного снега с внутриквартальных проездов, дворов, с территорий у офисных зданий, торговых объектов, строительных площадок и других объектов на проезжую часть. Нарушение этого правила может повлечь за собой административный штраф до 200 тыс. рублей. Томичи также могут сообщить о случаях недобросовестной работы подрядчиков в «Санитарную милицию» или в свою районную администрацию.

