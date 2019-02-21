Рыбы много не бывает: как в Томской области будут развивать рыбную отрасль

«Томская область вошла в число 24 регионов России, отобранных для развития рыбной отрасли. Вместе с Сахалином, Дальним Востоком и Камчаткой мы будем рассматриваться, как регион для развития рыбной отрасли», — озвучил на пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года, Андрей Кнорр.





Он рассказал, что в 2019 году Александровский рыбоконсервный завод и завод «Рыбная тема» в Предтеченске ждет модернизация. Господдержка составит 79 млн рублей.





После перехода на новые мощности Александровский рыбзавод сможет выпускать до 6 тысяч банок консервов в сутки, будет создано 27 новых рабочих мест, расширится и ассортимент предприятия. Стоимость проекта модернизации завода в Предтеченске — 106 млн рублей. В результате на заводе будет создано 50 рабочих мест, мощность увеличится до 3 тысяч тонн в год. Ассортимент составит больше 100 видов рыбной продукции.





Как подчеркнул Андрей Кнорр, сейчас рыболовство является одной из ведущих сфер в экономике региона.





«К вопросу защитников тайги, леса, медведя и всех остальных. У нас принцип был простой: пусть они рубят лес, стреляют животных, ловят рыбу. Не нужно их трогать. Сегодня мы доказали, что рыболовство — ведущая сфера экономики Томской области, которая успешно развивается и которая востребована в отдаленных селах. Я бываю в Александровском, Каргасокском районах. У этих людей кроме рыбалки, сбора грибов, ягод никакой работы нет. Раньше они, если ловили, то некому было продать, негде было хранить уже пойманное. Сегодня же для людей, которые проживают в отдаленных районах, такое развитие отрасли — нитка спасения», — отметил Кнорр.





Он добавил, что в планах у администрации добиться снижения тарифов на дизель и электроэнергию для тех, кто занимается заготовками рыбы.