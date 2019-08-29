Рыбоконсервный завод откроется к концу года в Александровском районе

Новый рыбоконсервный завод «Александровские консервы», который строит ООО «Ковчег», откроется в декабре. Общая стоимость проекта составляет 88 миллионов рублей.





Строительство завода поддерживает и региональная, и муниципальная власть. В этом году инвестор получил субсидию из областного бюджета в 35 млн рублей, 2 млн рублей добавил район. Двумя годами ранее «Ковчег» за собственные деньги построил производственное здание площадью 1 000 квадратных метров для размещения консервной линии мощностью 6 тысяч банок в сутки, реконструировал здание холодильника площадью 480 квадратных метров, рассчитанного на хранение свежемороженой рыбы объемом до 1000 тонн.





Помещения рыбоконсервного завода уже подключены ко всем необходимым системам коммуникаций (электро-, водо- и газоснабжение), завершается ремонт внутри помещения, скоро начнется благоустройство снаружи.





По проекту александровский завод будет перерабатывать более 800 тонн речной рыбы в год, 95 процентов составит местное сырье.





«Передайте мужикам — пусть возвращаются в отрасль, давайте все вместе возрождать рыбное хозяйство, — сказал глава региона Сергей Жвачкин в ходе поездки. — Каждый год мы удваиваем объем вылова на Оби, сегодня он составляет уже почти 3,5 тысячи тонн в год. Но наш потенциал-то в несколько раз больше».