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03 сентября,
2019
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Рыбак в Томской области выловил гигантскую щуку

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Новосибирец, приехавший порыбачить на Обь в Томской области, поймал щуку весом в 12 килограммов, сообщает НГС.


Рыба, которую поймал Евгений Дарюхин 2 сентября, была настолько большой, что не помещалась в подсак.  

Рыбак в Томской области выловил гигантскую щуку
Фото: ngs.ru

«Это было вчера около 15:00 в Томской области. <…> Там была большая яма, до 12 метров. Как раз такая, где живет большая рыба. По опыту я знаю, что ловить крупную рыбу надо на выходе из этой ямы, куда она выходит покушать. Собственно, там мы ее и поджидали. <…> Буквально со второго заброса на небольшую приманку, около 10 см в длину, клюнула вот эта щука. Это так называемая «задесятка», приблизительно 12 килограммов. Борьба была долгой, и в подсак щука не помещалась», — рассказал порталу НГС Евгений Дарюхин.


После фотосессии рыбаки отпустили щуку. По их словам, настолько крупная рыба не отличается хорошим вкусом, поэтому не несет гастрономической ценности. 

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