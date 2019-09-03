Рыбак в Томской области выловил гигантскую щуку

«Это было вчера около 15:00 в Томской области. <…> Там была большая яма, до 12 метров. Как раз такая, где живет большая рыба. По опыту я знаю, что ловить крупную рыбу надо на выходе из этой ямы, куда она выходит покушать. Собственно, там мы ее и поджидали. <…> Буквально со второго заброса на небольшую приманку, около 10 см в длину, клюнула вот эта щука. Это так называемая «задесятка», приблизительно 12 килограммов. Борьба была долгой, и в подсак щука не помещалась», — рассказал порталу НГС Евгений Дарюхин.





После фотосессии рыбаки отпустили щуку. По их словам, настолько крупная рыба не отличается хорошим вкусом, поэтому не несет гастрономической ценности.