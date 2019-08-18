Рыбак из Красноярского края: «Чтобы выжить — нужно быть браконьером»
Житель Игарки Красноярского края Максим Белозубов записал видеообращение от имени жителей города к Владимиру Путину. В обращении мужчина попросил законно ловить рыбу.
Рыбаки просят помощи, ведь Игарка осталась без рыболовного участка, и рыбачить люди легально не могут. Местная администрация им помочь не может, Росрыболовство не принимает мер, а губернатор Красноярского края Александр Усс оставил проблему без внимания, говорит Белозубов.
«Мы не просим у вас хорошие дороги, дешевые коммунальные услуги, бесплатное образование, хорошую медицину. Просто дайте возможность ловить законно рыбу», – говорит в обращении к президенту Максим Белозубов.
Нарушать закон рыбаки не хотят и просят обратить внимание на ситуацию, ведь рыбный промысел жизненно важен для местного населения.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?