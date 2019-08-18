Рыбак из Красноярского края: «Чтобы выжить — нужно быть браконьером»

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Житель Игарки Красноярского края Максим Белозубов записал видеообращение от имени жителей города к Владимиру Путину. В обращении мужчина попросил законно ловить рыбу.



Рыбаки просят помощи, ведь Игарка осталась без рыболовного участка, и рыбачить люди легально не могут. Местная администрация им помочь не может, Росрыболовство не принимает мер, а губернатор Красноярского края Александр Усс оставил проблему без внимания, говорит Белозубов.

