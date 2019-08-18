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18 августа,
2019
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Рыбак из Красноярского края: «Чтобы выжить — нужно быть браконьером»

ТВ2
ТВ2
14 минут назад

Житель Игарки Красноярского края Максим Белозубов записал видеообращение от имени жителей города к Владимиру Путину. В обращении мужчина попросил законно ловить рыбу.

Рыбаки просят помощи, ведь Игарка осталась без рыболовного участка, и рыбачить люди легально не могут. Местная администрация им помочь не может, Росрыболовство не принимает мер, а губернатор Красноярского края Александр Усс оставил проблему без внимания, говорит Белозубов. 

«Мы не просим у вас хорошие дороги, дешевые коммунальные услуги, бесплатное образование, хорошую медицину. Просто дайте возможность ловить законно рыбу», – говорит в обращении к президенту Максим Белозубов. 

Нарушать закон рыбаки не хотят и просят обратить внимание на ситуацию, ведь рыбный промысел жизненно важен для местного населения.

Рыбак из Красноярского края: «Чтобы выжить — нужно быть браконьером»
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