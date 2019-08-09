Рядом с томской школой делают сквозной проезд. Местные жители против

Жители дома по адресу улица Усова, 37 сообщили редакции ТВ2, что рядом с их домом и школой №50 начали строить сквозной проезд к соседней улице Елизаровых. Ни жители дома, ни сотрудники ТСЖ не были ознакомлены с документами и ничего не знали о планах строительства.

Недовольные строительством проезда собираются на дороге, где уже начались работы. «Выход на эту улицу — единственная возможность для школьников подышать свежим воздухом. Куда они будут выходить теперь? Они просто будут сбиты машинами», — говорит один из жителей.

«Ни председатель дома, ни совет дома не были в курсе работ, — рассказывает Надежда Ворошилова, секретарь совета дома на соседней улице Елизаровых, 26. — Сегодня я весь день звонила по всем службам, мне никто не дает ответа: в департаментах архитектуры и градостроительства и благоустройства и дорожной деятельности точно ничего не говорят, либо нас просто обманывают. Это противозаконно и мы обратимся в Прокуратуру. Делать дорогу под воротами школы — это ни в какие рамки уже не входит».





Председатель дома по адресу Усова, 37 Лариса Полосухина говорит, что два дня назад на место событий приезжал мэр города Иван Кляйн. Он вместе с прибывшими с ним людьми осматривал двор.