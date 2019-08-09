Рядом с томской школой делают сквозной проезд. Местные жители против
Жители дома по адресу улица Усова, 37 сообщили редакции ТВ2, что рядом с их домом и школой №50 начали строить сквозной проезд к соседней улице Елизаровых. Ни жители дома, ни сотрудники ТСЖ не были ознакомлены с документами и ничего не знали о планах строительства.
Недовольные строительством проезда собираются на дороге, где уже начались работы. «Выход на эту улицу — единственная возможность для школьников подышать свежим воздухом. Куда они будут выходить теперь? Они просто будут сбиты машинами», — говорит один из жителей.
«Ни председатель дома, ни совет дома не были в курсе работ, — рассказывает Надежда Ворошилова, секретарь совета дома на соседней улице Елизаровых, 26. — Сегодня я весь день звонила по всем службам, мне никто не дает ответа: в департаментах архитектуры и градостроительства и благоустройства и дорожной деятельности точно ничего не говорят, либо нас просто обманывают. Это противозаконно и мы обратимся в Прокуратуру. Делать дорогу под воротами школы — это ни в какие рамки уже не входит».
Председатель дома по адресу Усова, 37 Лариса Полосухина говорит, что два дня назад на место событий приезжал мэр города Иван Кляйн. Он вместе с прибывшими с ним людьми осматривал двор.
«Местные насторожились, и я спросила, что происходит. Мне ответили, что здесь будет сквозная дорога, — говорит Лариса Полосухина. — Я узнала у главы департамента Сергея Аушева, на каком основании это делается. Он ответил, что все согласовано, все нормативы соблюдены. У школы будет приподнятый тротуар с ограждением, автодорога 3,5 метра с ограничением скорости 20 км/ч и останется газон, где один ряд деревьев оставят, а другой вырубят. Что решает этот проезд, мы не понимаем: с улиц Усова, Артема, Кирова все едут на Елизаровых, всегда пробка. Теперь пробка будет еще и у нас, рядом с домом и школой».
На данный момент председатель дома на улице Усова, 37 договорилась с департаментом благоустройства и дорожной деятельности о проведении собрания с жителями сегодня, 9 августа, в 19:00. В пресс-службе департамента журналистам не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, официальный ответ сейчас готовят специалисты.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?