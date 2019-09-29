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29 сентября,
2019
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Ряд электричек из Томска отменят в октябре

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

График движения пригородных поездов в Томской области изменится 1 октября в связи с окончанием летнего сезона, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».


В частности, электропоезд № 6096/6095 Тайга – Томск-1 – Тайга будет курсировать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Летом электричка по этому направлению ездила каждый день.


Также отменяется ряд пригородных электропоездов, назначенных на летний период. На Тайгинском и Томском направлениях отменяется движение поездов № 6998/6997 Томск-2 – Асино – Томск-2; № 6084 и № 6090 Тайга – Томск-1, № 6085 Томск-2 – Тайга, № 6086 и № 6092 Басандайка – Томск-2, а также № 6089 и № 6083 Томск-1 – Басандайка.


Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании.

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