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25 февраля,
2019
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Руководители РСК, строившие дома в Зональном и Богашево, стали фигурантами уголовного дела

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Руководители «Региональной строительной компании» (РСК) обвиняются в причинении имущественного ущерба 89 участникам долевого строительства. 

Дом в Зональном, март 2018
Дом в Зональном, март 2018

«По имеющейся информации, два жителя областного центра с 2012-го по 2018 год, используя подконтрольные организации, привлекали средства граждан под предлогом строительства многоквартирных домов. В Томске и Богашево дома были построены ненадлежащего качества с нарушением требований безопасности и сроков. В поселке Зональная Станция ни одна из трех очередей не достроена», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.


В результате противоправных действий 89 гражданам причинен ущерб на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.


В настоящее время двоим фигурантам предъявлено обвинение по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Они находятся под домашним арестом.

Дом в Зональном, март 2018
Дом в Зональном, март 2018

Ранее на  «Региональную Строительную Компанию» жаловались жители Зонального. Трехэтажный дом на 164 квартиры, который возводил застройщик в Зональном, предусматривал три очереди сдачи. Первую очередь — 68 квартир — должны были сдать к декабрю 2015 года, вторую очередь — 45 квартир — к декабрю 2016 года, и третью очередь — 51 квартиру – еще через год. Однако стройка фактически остановилась в 2015. 


Застройщик — Михаил Барков — утверждал, что данный дом будет сдан в конце 2018 года. Ранее Татьяна Соломатина, к которой также обращались покупатели, говорила, что уверенности в том, что застройщик сдаст дом к обозначенному им же сроку — у нее нет.


Жители Зонального обратились в УМВД с просьбой провести проверку деятельности «Региональной Строительной Компании». В ходе проверки было установлено, что в действиях директора «Региональной строительной компании» могут усматриваться признаки мошенничества. Было возбуждено уголовное дело. 


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