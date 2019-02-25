Руководители РСК, строившие дома в Зональном и Богашево, стали фигурантами уголовного дела

В настоящее время двоим фигурантам предъявлено обвинение по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Они находятся под домашним арестом.

«По имеющейся информации, два жителя областного центра с 2012-го по 2018 год, используя подконтрольные организации, привлекали средства граждан под предлогом строительства многоквартирных домов. В Томске и Богашево дома были построены ненадлежащего качества с нарушением требований безопасности и сроков. В поселке Зональная Станция ни одна из трех очередей не достроена», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Ранее на «Региональную Строительную Компанию» жаловались жители Зонального. Трехэтажный дом на 164 квартиры, который возводил застройщик в Зональном, предусматривал три очереди сдачи. Первую очередь — 68 квартир — должны были сдать к декабрю 2015 года, вторую очередь — 45 квартир — к декабрю 2016 года, и третью очередь — 51 квартиру – еще через год. Однако стройка фактически остановилась в 2015.





Застройщик — Михаил Барков — утверждал, что данный дом будет сдан в конце 2018 года. Ранее Татьяна Соломатина, к которой также обращались покупатели, говорила, что уверенности в том, что застройщик сдаст дом к обозначенному им же сроку — у нее нет.





Жители Зонального обратились в УМВД с просьбой провести проверку деятельности «Региональной Строительной Компании». В ходе проверки было установлено, что в действиях директора «Региональной строительной компании» могут усматриваться признаки мошенничества. Было возбуждено уголовное дело.





Читайте также:





Ни дела, ни квартир, ни статуса «обманутый дольщик»

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина раскритиковала томского застройщика РСК

Жители новостройки в Богашеве: «Если начнется пожар, мы не выберемся»

